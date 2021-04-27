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Лоукостер Bees Airline літатиме зі Львова до Києва

Наталя Дуляба

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Компанії Bees Airline, новому українському лоукостеру, дозволили виконувати три внутрішні рейси з Києва до Львова, Одеси та Херсону. Відповідне рішення 26 квітня прийняла Державіаслужба України.

Лоукостеру Bees Airline погодили виконання регулярних внутрішніх рейсів за такими напрямками:

  • Київ – Львів – Київ;
  • Київ – Одеса – Київ;
  • Київ – Херсон – Київ.

При цьому Державіаслужба не встановила жодних обмежень щодо частоти рейсів та строку дії права на експлуатацію згаданих повітряних ліній.

Зазначимо, що зі Львова до Києва зараз літає «Роза вітрів». Тому найближчим часом до цього авіаперевізника додасться ще й Bees Airline.

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Раніше у Bees Airline вже заявляли про готовність виходу на регулярні внутрішні рейси по Україні, але за умови скасування відповідного податку. Завдяки цьому вартість авіаквитків знизиться на 20%.

Як пише Avianews, авікомпанія готова розпочинати рейси зі столиці до Львова, Одеси та Херсону ближче до літа, коли Верховна Рада має скасувати податок на внутрішні регулярні авіарейси.

«Прем’єр-міністр озвучив, що проєкт закону про скасування податку підготують до літа.  Таким чином пасажири знову побачать ціни на внутрішні авіарейси розміром 15-20 доларів. Сподіваюсь, після цього пасажиропотік суттєво збільшиться», – сказав гендиректор Bees Airline Євгеній Хайнацький.

Водночас він зауважив, що зараз внутрішні рейси в Україні є нерентабельні для всіх авіаперевізників. Саме тому доводиться піднімати вартість квитків, середня ціна такого перельоту зараз сягає 1500-1800 грн.

Нагадаємо, що авакомпанія Bees Airline існує з березня 2021 року. Зі Львова лоукостер літає чартнерними рейсами до Хургади, Марса-Аламу (Єгипет), Спліту (Хорватія), Анталії (Туреччина), Тівату (Чорногорії), а регулярні рейси віднедавна здійснює до Єревану (Вірменія).

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