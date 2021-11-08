У МОЗ затвердили форму довідки про протипоказання до вакцинації: що варто знати

Українці, яким протипоказана вакцинація від Covid-19, зможуть отримати від сімейного лікаря довідку. МОЗ затвердило відповідну форму № 028-1/о. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

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Така довідка знадобиться українцям, яких зобов’язали вакцинуватися від коронавірусу за місцем роботи, наприклад працівники закладів освіти, однак вони мають протипоказання до щеплення.

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Ця довідка буде підставою для того, щоб працівника не відсторонили без наявності щеплення. Як зазначили у МОЗ, довідка про тимчасові протипоказання до вакцинації має обов’язково містити термін дії цих протипоказань.

Постійні протипоказання можуть бути лише до щеплення конкретною вакциною від Covid-19, якщо була алергічна реакція на першу дозу чи один з компонентів препарату.

Форма № 028-1/о буде заповнюватися на підставі медичних записів про стан здоров’я пацієнта. МОЗ надало інструкцію, як заповнювати цю довідку:

Нагадаємо, МОЗ раніше вже публікувало роз’яснення, які є протипоказання до щеплення проти коронавірусної хвороби.

Також, Львівський портал писав, що працівників із протипоказами до covid-вакцинації, засвідченими документально, не мають права відстороняти від роботи.

Додамо, в Україні ввели обов’язкову вакцинацію проти коронавірусу для працівників центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій та їхніх територіальних органів; усіх освітніх закладів (дитсадки, школи, виші, профтехи).

Для представників цих професій щеплення проти коронавірусу стануть обов’язковими з 8 листопада. Тих, хто не зголоситься робити щеплення, будуть відстороняти від роботи без збереження зарплати. Уникнути вакцинації зможуть лише особи, які мають протипоказання.

Водночас до категорії осіб, яким обов’язково потрібно пройти covid-вакцинацію, МОЗ хоче додати працівників комунальних підприємств й установ, соціальної сфери, а також водіїв громадського транспорту.

Згодом у міністерстві заявили, що збираються оновлювати цей перелік професій регулярно.

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