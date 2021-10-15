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МОЗ анонсує регулярне оновлення переліку професій із обов'язковою вакцинацією

Наталя Дуляба

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Міністерство охорони здоров’я готується щотижня оновлювати список професій, для яких буде обов’язковою covid-вакцинація. Про це йдеться на Telegram-каналі МОЗ.

Головний санітарний лікар України Ігор Кузін відзначив, що перелік професій із обов’язковою вакцинацією проти коронавірусу не буде сталим. Його планують оновлювати щотижня.

«Ми будемо постійно переглядати такий список, адже ми розуміємо, що багато об’єктів, зокрема критичної інфраструктури, повинні працювати навіть при червоній зоні. Зараз напрацьовується цей список [професій]», – розповів він.

Також Ігор Кузін додав, що наразі у перелік професій для обов’язкової вакцинації не будуть додавати поліцейських і касирів супермаркетів.

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Нагадаємо, в Україні ввели обов’язкову вакцинацію проти коронавірусу для працівників центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій та їхніх територіальних органів; усіх освітніх закладів (дитсадки, школи, виші, профтехи).

Для представників цих професій щеплення проти коронавірусу стануть обов’язковими з 8 листопада. Тих, хто не зголоситься робити щеплення, будуть відстороняти від роботи без збереження зарплати. Уникнути вакцинації зможуть лише особи, які мають протипоказання.

Водночас категорії осіб, яким обов’язково потрібно пройти covid-вакцинацію, МОЗ хоче додати працівників комунальних підприємств й установ, соціальної сфери, а також водіїв громадського транспорту.

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