Обов’язкове Covid-щеплення: МОЗ затвердило перелік професій

У Міністерстві охорони здоров’я України затвердили перелік професій, представники яких підлягають обов’язковій вакцинації проти коронавірусу. Наказ набуває чинності через місяць з моменту його публікації. Про це Львівському порталу повідомили у МОЗ.

Згідно з наказом, на період дії карантину обов’язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники:

центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;

місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;

закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.

«Освітяни та працівники органів влади кожен день взаємодіють із великою кількістю людей, а тому ризикують інфікуватися на коронавірусну хворобу. Майже всі, хто потрапляє в лікарню з COVID-19 – невакциновані. Це рішення покликане захистити життя і здоров’я українців та їхніх близьких, створивши безпечне середовище в закладах освіти та державних установах», – пояснив міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

Наказ набирає чинність через один місяць з дня його публікації.

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Працівники закладів освіти та органів виконавчої влади, які не щепляться проти COVID-19 протягом цього періоду, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати.

Нагадаємо, на Львівщині вакцинація освітян не найкращому рівні. Зокрема, область нещодавно опинилася серед лідерів за рівнем невакцинованих освітян в Україні.

Станом на 1 жовтня на Львівщині проти коронавірусу повністю провакцинувались 51% освітян. Незважаючи на недостатній показник вакцинації, до очного навчання зараз повернулася більшість шкіл області.

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