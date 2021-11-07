У МОЗ розповіли, кого не мають права відсторонювати від роботи без covid-щеплення

Працівників із протипоказами до covid-вакцинації, засвідченими документально, не мають права відстороняти від роботи. Про це йдеться у Telegram-каналі МОЗ.

Вже з понеділка, 8 листопада, в Україні почнуть відсторонювати від роботи тих педагогів та держслужбовців, які не хочуть вакцинуватись від коронавірусу. При цьому їм не будуть платити зарплату.

Водночас у Міністерстві охорони здоров’я наголошують: йдеться про тимчасове відсторонення від роботи, а не звільнення. Звільняти через відсутність щеплення є незаконно.

Однак є умова, за якою відсторонити не зможуть – це протипоказ до вакцинації.

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«Не можуть бути відсторонені від роботи особи, які мають протипоказання до вакцинації та які надали відповідний медичний висновок (форма №028), виданий закладом охорони здоров’я», – розповів головний державний санлікар Ігор Кузін.

Вакцинованих працівників однією дозою працівників відсторонювати не будуть. Ті люди, які перехворіли, мають отримати медичну довідку №028. Вона дає відтермінування максимум на три місяці.

Нагадаємо, в Україні ввели обов’язкову вакцинацію проти коронавірусу для працівників центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій та їхніх територіальних органів; усіх освітніх закладів (дитсадки, школи, виші, профтехи).

Для представників цих професій щеплення проти коронавірусу стануть обов’язковими з 8 листопада. Тих, хто не зголоситься робити щеплення, будуть відстороняти від роботи без збереження зарплати. Уникнути вакцинації зможуть лише особи, які мають протипоказання.

Водночас до категорії осіб, яким обов’язково потрібно пройти covid-вакцинацію, МОЗ хоче додати працівників комунальних підприємств й установ, соціальної сфери, а також водіїв громадського транспорту. Згодом у міністерстві заявили, що збираються оновлювати цей перелік професій регулярно.

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