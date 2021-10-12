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Обов’язкові covid-щеплення хочуть ввести ще для деяких професій

Наталя Дуляба

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Міністерство охорони здоров’я планує розширити перелік професій, представники яких підлягатимуть обов’язковій вакцинації проти коронавірусу. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі ЛОДА.

До категорії осіб, яким обов’язково потрібно пройти covid-вакцинацію, хочуть додати працівників комунальних підприємств й установ, соціальної сфери, а також водіїв громадського транспорту. Тобто йдеться про ті професії, які найбільше контактують із іншими людьми.

Зазначимо, що МОЗ ввело обов’язкову вакцинацію проти коронавірусу для працівників центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій та їхніх територіальних органів; усіх освітніх закладів (дитсадки, школи, виші, профтехи).

Для представників цих професій щеплення проти коронавірусу стануть обов’язковими з 8 листопада. Тих, хто не зголоситься робити щеплення, будуть відстороняти від роботи без збереження зарплати. Уникнути вакцинації зможуть лише особи, які мають протипоказання.

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Як писав Львівський портал, вакцинувати від коронавірусу освітян, соціальних працівників, водіїв громадського транспорту, комунальників у Львові організовано почали ще у квітні.

Щодо Львівщини, то наразі відомо, що проти Covid-19 провакцинували 23% перевізників. Це водії громадського транспорту та персонал обласного управління траснпорту.

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