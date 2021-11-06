У Львові учні можуть повернутися до школи. Але не всі

У Львові починають моніторити захворюваність на коронавірус серед учнів. Якщо вона буде невисокою, то вже наступного тижня можуть відновити очне навчання у молодшій школі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

У суботу, 6 листопада, відбулося позачергове засідання міської комісії ТЕБ і НС, під час якої обговорювали можливість повернення шкіл на очну форму навчання.

Міському управлінню освіти доручили промоніторити ситуації з захворюваністю серед учнів. Вже у середу, 10 листопада, ці дані розглянуть на засіданні комісії з питань ТЕБ та НС. Якщо показники будуть дозволяти, комісія дозволить повернутись молодшим класам на очне навчання.

Нагадаємо, через спалах коронавірусу осінні канікули у Львові почалися дещо раніше – з 18 жовтня. Повернутись до школи учні мали мали 1 листопада, проте і молодші, і старші класи відразу перевели на дистанційне навчання щонайменше до 14 листопада.

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Проти такого рішення відразу виступили львів’яни, які вважають, що навчатися очно мають усі школи, де провакциновано 100% колективів, як цього раніше вимагав уряд. Мешканці навіть створили петицію до Львівської міськради з вимогою скасувати «дистанційку», необхідну кількість голосів вона зібрала всього лише за добу.

Також львів’яни вийшли на тиху акцію протесту під Ратушу, аби у діти повернулись за парти.

Згодом у мерії Львова заявили, що відновити очне навчання наразі не можуть через високу захворюваність на Covid-19. Повернутися до школи учні зможуть, якщо ситуація стабілізується, а провакцинованими будуть усі 100% шкільних колективів.

Додамо, що попри «червону» карантинну зону очне навчання у дитсадках Львова продовжується.

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