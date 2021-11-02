У мерії розповіли, за яких умов школярі Львова можуть повернутися за парти

Міська комісія ТЕБ і НС підтримала відновлення навчання у школах Львова за умови зниження динаміки захворюваності на коронавірус та 100% вакцинації колективів закладів освіти. Проте поки що падіння показників захворюваності у місті не спостерігається. Про це у вівторок, 2 листопада, під час брифінгу повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, передає Львівський портал.

За його словами, до міськради неодноразово зверталися батьки учнів з вимогою відновити очне навчання у школах. Через це міська комісія ТЕБ і НС вирішила відновити навчання у школах Львова лише за умови зниження динаміки захворюваності на коронавірус.

«Ми розуміємо, що було прийняте дуже не просте рішення стосовно освіти, щоб два тижні старша та початкова школа навчалися дистанційно. Ми спілкуємося з батьками. Вони кажуть, що є складнощі у початковій школі. Тому міська комісія ТЕБ і НС прийняла рішення, що за умови зниження динаміки поширення коронавірусу школи зможуть відновити навчання. В першу чергу, це стосується початкової школи. Але для цього має знизитися динаміка і має бути готовність шкіл», – зазначив Москаленко.





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Разом з тим він зауважив, що школах рекомендували все готуватися до можливого відновлення навчання.

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«Що таке готовність? Це 100% вакцинація колективів шкіл. Ми вже мали робочу нараду з керівниками закладів освіти. Всім дані чіткі завдання готувати школи до можливого відновлення навчання за умови покращення ситуації з коронавірусом. Проте станом на сьогодні показників падіння захворюваності ми не маємо», – додав Андрій Москаленко.

Нагадаємо, через стрімкий ріст захворюваності на коронавірус у Львові вся старша школа з 18 жовтня мала перейти на дистанційне навчання. Втім у місті вирішили відправити усіх учнів на двотижневі осінні канікули. Розпочати осінні канікули раніше, з 18 жовтня, пропонувало й Міністерство охорони здоров’я України.

Повернутись до навчання школярі мали 1 листопада. Проте заклади освіти Львова перевели на дистанційне навчання щонайменше до 14 листопада.

Своєю чергою львів’яни створили петицію, якою вимагають відновити очну форму навчання у школах під час «червоної» зони за умови 100% вакцинації колективів.

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