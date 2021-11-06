На новорічні свята гірськолижні курорти працюватимуть лише для вакцинованих

Україні не збираються обмежувати роботу гірськолижних курортів, проте вони працюватимуть лише для вакцинованих відвідувачів. Про це йдеться у Telegram-каналі МОЗ.

«Ми вже прописали у вже чинній постанові, що для вакцинованих гірськолижні курорти в Україні, не тільки Буковель, працюватимуть. І зараз, коли продаються, заздалегідь бронюються готелі, треба це розуміти, щоб потім не було ніяких оскаржень. Вони будуть селити в готелі тільки вакцинованих», – розповів міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

Під час поселення у готель у відвідувачів будуть перевіряти covid-сертифікат. Аби щоразу не показувати цей документ на території курорту чи для того, аби сісти на підйомник, вакцинованим відпочивальникам планують видавати спеціальні браслети. Втім цей механізм наразі ще остаточно напрацьовують.

Як писав Львівський портал, торік відразу по Різдву в Україні ввели повний локдаун. Тоді закрились усі магазини, ТРЦ, спортзали, заклади культури, ресторани працювали лише на виніс. Проте гірськолижні курорти, зокрема й Буковель, працювали.

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У перший день січневого локдауну в соцмережах викладали численні фото відпочивальників на Буковелі із президентом Володимиром Зеленським, а також великих скупчень людей на курорті, тоді як МОЗ закликало українців максимально обмежити контакти з іншими людьми.

Додамо, що нова хвиля Covid-19 на Львівщині розпочалась фактично із кінця серпня. Медики ще раніше прогнозували, що вона буде важчою, ніж усі попередні.

У «червоній» карантинній зоні Львівщина опинилась із 30 жовтня. Дотепер ситуація з захворюваністю на рівнем госпіталізації є складною. Головний медик області наразі навіть не береться прогнозувати, коли вона стабілізується.

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