На Львівщині хочуть збудувати житло для переселенців

На Львівщині може з’явитись житло для переселенців. У будівництво кооперативних будинків левову частку коштів мали б вкласти самі внутрішньо переміщені особи, втім можливість підтримки проєкту розглядають й депутати. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облради.

Депутати Львівської облради зустрілися з представниками громадських організацій «Громадський рух переселенців Донбасу», «Об’єднання кримських татар Львівщини» та «Спільна справа». Обидві сторони обговорили можливість будівництва в області житла для переселенців.

Так, лише близько 10% внутрішньо переміщених осіб спроможні придбати житло самостійно, державні пільгові програми також не покривають вартість помешкання. Тому людям доводиться шукати альтернативні варіанти вирішення житлової проблеми.

«Близько 9 000 осіб орендують житло на Львівщині, але мріють про власні помешкання. Ми знаємо про всі державні пільгові програми, але їхнє фінансування мале і не розв’язує проблеми людей. Ми знаємо, як у Вінниці представники організації «Спільна справа» реалізовують проєкт будівництва житла для внутрішньо переселених осіб на зразок кооперативного будинку. Якщо вже є такий досвід, ми хочемо його перейняти та реалізувати аналогічний проєкт у Львівській області», – розповіла керівниця «Громадського руху переселенців Донбасу» Наталя Мельничук.

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За зведення кооперативного будинку для переселенців у Вінниці активісти взялися у 2018 році. Земельну ділянку вдалося отримати від міста безкоштовно. У саме будівництво більшість коштів вклали внутрішньо переміщені особи.

«У Вінниці на нашу пропозицію власними зусиллями будувати багатоквартирний будинок, відгукнулися понад 5 000 родин. З міською владою нам вдалося домовилися про безплатну ділянку. У 2018 році ми провели перші громадські слухання, зробили план землеустрою та розробили проєкт будинку на 105 квартир. Зараз уже зведено 5 поверхів цієї споруди. І ми готові розширити проєкт в інших містах, на черзі – Полтава та Миколаїв», – зауважив голова ГО «Спільна справа» Юрій Зиков.

Вартість будівництва такого будинку становить 61,5 млн грн. Щоб здешевити проект, організатори провели чимало зустрічей з керівниками державних та комунальних підприємств, з підприємцями уклали угоди про фіксовану ціну на будівельні матеріали.

«Ринкова вартість одного квадратного метра – 14 000 грн, а наше будівництво обходиться членам кооперативу у 9 000 грн. Тепер ми формуємо чергу на наступне будівництво, ведемо перемовини з міською владою про виділення наступних ділянок. Крім того, проєкт проходить акредитацію експертами РЄ з метою імплементації його у перспективі по всій території України», – додав Юрій Зиков.

Своєю чергою депутати Львівської облради схвальною відгукнулися на таку ініціативу. Голова комісії з питань соціального захисту, прав дітей, людини та учасників бойових дій Микола Іщук наголосив на можливості співпраці з 73 територіальними громадами щодо виділення земельних ділянок, підключення до мереж та комунікацій.

«Будівництво будинку, який розв’яже житлові проблеми багатьох, – це хороша ідея, реалізацію якої обласні депутати готові стимулювати. Ми проведемо окремі наради, порадимося з головами громад. Зрештою, ми з вами уже розпочали цей діалог», – акцентував Микола Іщук.

Додамо, що зараз на Львівщині проживають понад 11 000 внутрішньо переселених осіб. Лише близько пів сотні з них отримали житло.

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