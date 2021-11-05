Covid-реанімацію лікарні швидкої допомоги Львова розширюють до 100 ліжкомісць

У реанімаційному відділенні Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова розгортають додаткові ліжкомісця для хворих на коронавірус. Зараз в реанімації 50 наявних ліжок для пацієнтів з Covid. Вже з понеділка, 8 листопада, covid-реанімацію збільшать вдвічі – до 100 ліжок. Про це на своїй сторінці у Facebook написав директор медзакладу Олег Самчук.

За його словами, станом на ранок 5 листопада Covid-реанімація лікарні – переповнена: зайнято 49 із 50 наявних ліжок. 43 пацієнти з коронавірусом перебувають на апаратах ШВЛ.

Усього в лікарні знаходиться 461 пацієнт із пневмоніями. Лише за минулу добу ми госпіталізували 41 людину. Вакцинованих із них – двоє.

Олег Самчук зауважив, що через погіршення ситуації адміністрація лікарні вирішила збільшити кількість ліжкомісць у реанімації лікарні вдвічі, аби уникнути необхідності «медичного сортування».

Реклама партнерів

«Ця хвиля пандемії суттєво відрізняється від попередньої. Якщо навесні з півтисячі пацієнтів з covid-19, лікування у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії потребували 20-30, то зараз таких вдвічі більше. І стан їх стрімко погіршується. Щоб уникнути необхідності «медичного сортуванням» і дати змогу усім, хто потребує допомоги, її отримати – ми збільшуємо кількість місць в реанімації», – зазначив директор лікарні швидкої допомоги.

Заклад вже розгорнув у реанімаційному відділенні додаткові 15 ліжок з усім необхідним обладнанням та підведеним киснем. До понеділка мають облаштувати ще 35. Тож загалом у медзакладі буде 100 ліжок для важких хворих із коронавірусною інфекцією.

Нагадаємо, у Львівській області ситуація з коронавірусною інфекцією досі залишається напруженою. Показники захворюваності та госпіталізації й надалі зростають. У п’ятьох covid-лікарнях на Львівщині вже немає вільних місць, ліжок починає бракувати й у Львові.

У Львівській ОДА поки не беруться прогнозувати, коли ситуація із коронавірусом стабілізується.

Нова хвиля коронавірусу почалась на Львівщині почалася із кінця серпня. Ще раніше медики прогнозували, що вона буде важчою, ніж усі попередні.

Вже на кінець вересня – початок жовтня показник захворюваності перетнув позначку у 1000 хворих за добу. Із кінця жовтня область встановлює рекорди за кількістю нових хворих за добу. Так, 30 жовтня на Львівщині зафіксували рекордні 1880 випадків. Крім збільшення захворюваності, в області суттєво зросло навантаження на «швидку» та лікарні.

Із 30 жовтня Львівщина перейшла до найсуворішої «червоної» зони. Повний локдаун у Львові та області просять ввести медики, оскільки лікарні завантажені важкохворими пацієнтами.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook