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Більше гектара землі біля аеропорту «Львів» продадуть під будівництво ТРЦ

Наталя Дуляба

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Земельну ділянку площею 1,3 га біля аеропорту «Львів» продадуть на аукціоні під будівництво нового торгового центру. Відповідну ухвалу 4 листопада прийняла сесія Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

Йдеться про земельну ділянку у районі проектованої вул. Ряшівської площею 1,32 га. Вона розташована поміж львівським аеропортом та Скнилівським парком. Зараз вона є вільною від забудови.

Мерія збирається продати цю землю на аукціоні під будівництво торгового центру. Якою буде її стартова ціна, наразі ще не відомо.

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На сесії депутати затвердили проект землеустрою, аби виставити ділянку на торги. Досі земля була не надана у власність чи користування, тому її перевели до категорії земель житлової та громадської забудови. «За» проголосували 48 обранців громади.

Зазначимо, що ця земельна ділянка розташована у торгівельній зоні (Г-6), призначеній під магазини, торгові центри та ринки.

Додамо, що згадана ділянка розташована відразу впритул до майбутньої вул. Ряшівської, яку мерія почала будувати ще до Євро-2012, проте досі не може завершити. Йдеться про прокладення дороги з транспортними розв’язками від кільця на вул. Кульпарківській до вул. Патона, яка мала з’єднати аеропорт із «Ареною Львів».

Загальна протяжність нової дороги мала становити майже 3,5 км, пролягати цей шлях мав через існуючий дачний кооператив «Урожай». Будівництво дійшло до кооперативів на вул. Кульпарківській, але через відсутність фінансування і викупу землі проєкт заморозили, обіцяючи відновити його до Євробаскету-2015. Втім і тоді збудувати нову дорогу не вдалось.

Цьогоріч у Львівській міськраді провели інвентаризацію земельних ділянок у дачному кооперативі «Урожай», які необхідно викупити із приватності власності, аби продовжити вул. Ряшівську. У зону будівництва потрапляють 42 земельні ділянки загальною площею 1,2 га. На їхній викуп потрібно близько 15 млн грн.

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