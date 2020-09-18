У Садового згадали про дорогу, яку обіцяли збудувати ще до Євро-2012

У міськраді Львова згадали про будівництво нової дороги, що має стати продовженням вул. Ряшівської і з’єднати її з вул. Патона. Цей шлях мали прокласти ще вісім років тому до Євро-2012, однак проєкт «завис». Про це сьогодні, 18 вересня, йшлося під час засідання виконавчого комітету Львівської міськради, передає кореспондент Львівського порталу.

Напередодні виборів у мерії знову згадали про нову дорогу, яку львів’янам обіцяли прокласти ще до Євро-2012. Йдеться про продовження вул. Ряшівської з транспортними розв’язками від вул. Кульпарківської до вул. Патона.

Загальна протяжність нової дороги мала становити майже 3,5 км, пролягати цей шлях мав через існуючий дачний кооператив «Урожай». Але дорогу так і не збудували через невирішені правовідносини із власниками приватних земельних ділянок.

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Ще наприкінці 2019 року сесія Львівської міськради дала згоду на викуп 42 приватних ділянок для того, аби рухатися далі. Втім майже рік у мерії про це не згадували.

Тепер виконком створив комісію, яка має провести оцінку згаданих земельних ділянок в кооперативі «Урожай». Лише після цього буде відомо, скільки коштів потрібно витратити із бюджету Львова на їхній викуп із приватної власності. Завершити роботу комісія має через два місяці, тобто орієнтовно в середині листопада.

Під час обговорення міський голова Львова Андрій Садовий визнав, що будівництвом цієї дороги мерія займається вже 8 років поспіль і ніяк не може завершити її. Втім він наголосив на тому, що потрібно знову продовжити роботу, бо «має бути порядок».

Нагадаємо, прокладати дорогу на вул. Ряшівській почали ще у 2011 році, аби забезпечити необхідну транспортну інфраструктуру до чемпіонату Європи з футболу «Євро-2012». Ця дорога мала з’єднати аеропорт із «Ареною Львів».

Попередньо було заплановано, що після завершення будівництва вул. Ряшівська проходитиме від Городоцької через аеропорт та Любінську до Кульпарківської (майже до перетину цієї вулиці з вул. Науковою). Новозбудована ділянка вул. Ряшівської також мала розвантажити від транспорту вул. Виговського, В. Великого, Наукову.

Будівництво дійшло до кооперативів на вул. Кульпарківській, але через відсутність фінансування і земельних рішень проєкт заморозили, обіцяючи відновити його до Євробаскету-2015. Втім і тоді збудувати нову дорогу не вдалось.

У 2018 році Львівська міська рада підтримала петицію, у якій львів’яни просили продовжити вул. Ряшівську. Тоді у мерії казали, що за мінімальними розрахунками вартість будівництва становитиме близько 430 мільйонів гривень.

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