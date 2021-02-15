На викуп землі під продовження вулиці Ряшівської потрібно 15 млн грн

На те, аби викупити 42 земельні ділянки, необхідні для продовження вул. Ряшівської у Львові, потрібно близько 15 млн грн. Майбутня дорога має з’єднати аеропорт із вул. Кульпарківською та Науковою. Про це Львівському порталу розповів в.о. керівника департаменту містобудування Львівської міськради Сергій Коровайник.

У мерії провели інвентаризацію земельних ділянок у дачному кооперативі «Урожай», які необхідно викупити із приватності власності, аби продовжити вул. Ряшівську.

У зону будівництва потрапляють 42 земельні ділянки загальною площею 1,2 га. На їхній викуп потрібно близько 15 млн грн. У цю суму вже враховані дачні будиночки та зелені насадження, які розташовані на цих ділянках.

Наразі визначені викупні ціни 20 земельних ділянок – 6,7 млн грн. Остаточна вартість викупу інших 22 ділянок поки ще триває, оскільки виникла потреба коригування земельної документації.

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«Коли саме вдасться повністю викупити всі ці 42 ділянки, залежить від кількох факторів. По-перше, від наявності коштів. Потрібні 15 млн грн ми будемо просити передбачити у бюджеті розвитку. По-друге, все також залежить і від бажання самих власників, хоча основна частина згідна на викуп. Якщо ж знайдуться ті, хто будуть проти, тоді ми вирішуватимемо це питання у судовому порядку, адже викуп передбачений під суспільні потреби. Більше того, у 90-х роках, коли люди отримували ці ділянки в межах червоних ліній, вони вже тоді знали, що там запроєктована нова дорога», – пояснив Сергій Коровайник.

Нагадаємо, прокладати дорогу на вул. Ряшівській почали ще у 2011 році, аби забезпечити необхідну транспортну інфраструктуру до Євро-2012. Йдеться про прокладення дороги з транспортними розв’язками від вул. Кульпарківської до вул. Патона, яка мала з’єднати аеропорт із «Ареною Львів».

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Загальна протяжність нової дороги мала становити майже 3,5 км, пролягати цей шлях мав через існуючий дачний кооператив «Урожай». Будівництво дійшло до кооперативів на вул. Кульпарківській, але через відсутність фінансування і викупу землі проєкт заморозили, обіцяючи відновити його до Євробаскету-2015. Втім і тоді збудувати нову дорогу не вдалось.

Попередньо було заплановано, що після завершення будівництва вул. Ряшівська проходитиме від Городоцької через аеропорт та Любінську до Кульпарківської (майже до перетину цієї вулиці з вул. Науковою). Новозбудована ділянка вул. Ряшівської також мала розвантажити від транспорту вул. Виговського, В. Великого, Наукову.

Як писав Львівський портал, у 2018 році Львівська міська рада підтримала петицію, у якій львів’яни просили продовжити вул. Ряшівську. Тоді у мерії казали, що за мінімальними розрахунками вартість будівництва становитиме близько 430 мільйонів гривень.

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