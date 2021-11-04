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Львівські митники затримали рекордну контрабанду ноутбуків та планшетів

Аліса Белей

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У пункті пропуску «Краківець – Корчова» затримали чоловіка, який хотів нелегально ввезти майже 400 одиниць комп’ютерів. Про це Львівському порталу повідомили у Львівській митниці.

Випадок стався у середу, 3 листопада. Вранці у пункт пропуску за кермом мікроавтобуса Opel прибув мешканець Запорізької області. Для перетину кордону він обрав смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор», однак в авто виявили контрабанду техніки.

Під час перевірки в багажнику мікроавтобуса, 42-річного чоловіка, правоохоронці виявили: вживані ноутбуки, планшети, монітори та дисплеї.

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Загалом 390 одиниць техніки контрабандист сховав у багажнику свого мікроавтобуса. Орієнтована вартість товарів 500 тис. гривень.

Водій визнав, що товари його, однак до митного контролю не подавав жодних документів, які підтверджують їх вартість.

За цим фактом складено протокол про порушення ст. 471 Митного кодексу України. Всю техніку в українця тимчасово вилучили, а справу найближчим часом скерують до суду, який і буде обирати покарання порушнику.

Нагадаємо, нещодавно львівські митники затримали контрабанду техніки на 400 тисяч, а також дві контрабанди одягу на пів мільйона гривень.

Як писав Львівський портал, торік на Львівщині вилучили контрабанди на понад 200 млн грн. Які товари митники виявляли найчастіше, читайте тут. Із товарами-улюбленцями львівських контрабандистів 2019 року можна ознайомитись за цим посиланням.

Також читайте, як без штрафу та конфіскації перевозити товари. Та скільки одягу та взуття можна перевозити через митний кордон.

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Фото: Львівська митниця

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