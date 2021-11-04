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Для 8-ої лікарні Львова куплять ангіограф

Наталя Дуляба

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Сесія Львівської міської ради дозволила 8-ій міській клінічній лікарні купити в лізинг ангіограф майже за 28 млн грн. «За» відповідну ухвалу 4 листопада проголосували 49 депутатів, передає кореспондент Львівського порталу.

8-ма лікарня Львова придбає у лізинг цифрову ангіографічну систему, яка дозволяє робити рентген судин, аби виявляти місце їхнього звуження або закупорки.

Прийнятою ухвалою депутати визначили, що вартість ангіографа не повинна перевищувати 27,8 млн грн, його медзаклад має отримати ще до кінця 2021 року. Виплатити всю суму потрібно протягом трьох років, відсоткова ставка за користування лізингом – не більше 10% річних у гривнях.

Таке обладнання потрібне 8-ій лікарні, де вже почали готувати окрему ангіографічну операційну. Вона буде у складі оновленого відділення невідкладної допомоги.

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Зауважимо, що закупівля у лізинг – це фактично кредит, але у формі майна. Лізингодавець дає у користування певне майно, яке лізингоотримувач має оплатити протягом певного часу.

Як писав Львівський портал, закупівлі у лізинг – не нова практика для Львова. Таким чином місто купило 100 білоруських автобусів МАЗ, 50 автобусів «Електрон», спецтехніку для «Львівводоканалу», медобладнання для лікарень. Також у лізинг мерія хотіла придбати печі для крематорію, але депутати цю ідею «зарубали».

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