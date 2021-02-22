ОСТАННІ НОВИНИ

У 8-мій міській лікарні відкриють кабінет МРТ та нову операційну

Ольга Денисяка

|

8-ма міська клінічна лікарня Львова стане другою лікарнею високого рівня з надання невідкладної допомоги в місті. Там облаштують ангіографічну операційну, відділення комп’ютерної томографії та кабінет магнітно-резонансної томографії. Томограф запрацює уже з березня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як повідомив мер Львова Андрій Садовий, фактично, в лікарню цього року інвестують близько 100 млн грн з міського й державного бюджетів. Томограф запрацює у медзакладі уже з березня. Коли запрацює решта обладнання, залежить від тендерних процедур, які веде Міністерство охорони здоров’я.

«У першу чергу запрацює нове КТ, воно вже є, ще закінчують ремонти у приміщенні, і 15 березня воно запрацює. Також ми побачили приміщення під ангіограф – це інвестиція держави. Також ми визначили приміщення, де буде нове МРТ. Коли запрацює обладнання – залежить від тендерних процедур, які веде МОЗ. Ми очікуємо, що у першому півріччі ця інвестиція запрацює і ми зможемо нею користуватись. По вартості, то КТ – це 24 млн грн, ми його взяли у лізинг, МРТ і ангіограф – це ще по 30 млн грн, плюс самі ремонтні роботи. Це дуже великі кошти, фактично, 100 млн грн інвестицій в рік у 8-му лікарню. Це і міський бюджет, і державні кошти», – розповів Андрій Садовий.

Реклама партнерів

Як повідомив керівник 8-ї міської клінічної лікарні Василь Трунквальтер, за кошти міського бюджету торік у лізинг закупили комп’ютерний томограф, а за кошти державного бюджету – ангіограф. Найближчим часом лікарні має бути переданий магнітно-резонансний томограф, придбаний за кошти державного бюджету. У приміщеннях, де будуть ці апарати, ще тривають ремонтні роботи, і для їх завершення потрібні кошти з міського бюджету.

«Зараз триває багато ремонтних робіт на території лікарні. Серед основних – завершення капітального ремонту приміщення під комп’ютерний томограф, завершення капітального ремонту під ангіограф та початок капітального ремонту приміщень під МРТ. По томографу – роботи уже завершені, ми підключаємо світло і тоді встановлюємо томограф – до 15 березня він має запрацювати. Це 64-х зрізовий томограф, фактично, на сьогодні один з кращих за потужністю в місті», – зазначив  керівник 8-ї міської клінічної лікарні.

Зараз триває реконструкція приміщень 1-го поверху кардіологічного корпусу для облаштування відділення комп’ютерної томографії.  Також триває капітальний ремонт приміщення під створення ангіографічної операційної у складі відділення невідкладної допомоги лікарні.

Водночас, у лікарні триває капітальний ремонт приміщення під створення кабінету МРТ у складі відділення невідкладної допомоги. Окрім того, у 8-мій лікарні триває реконструкція системи пожежної сигналізації, системи газового пожежогасіння та системи оповіщення людей про пожежу мансардних приміщень хірургічного корпусу.

У лікарні згодом планують відремонтувати й утеплити фасад, встановити металопластикові вікна, перекрити дах терапевтичного корпусу, що зараз протікає. Також планують обладнати блоки інтенсивної терапії в інфарктному та інсультному відділеннях.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: ЛМР

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію
Вероніка РОЙ
Щеплення від COVID-19. Все, що потрібно знати про масову вакцинацію

Майже рік Україна бореться з пандемією коронавірусної інфекції. За цей час недугу підхопили понад мільйон українців, ще ...

Революція у Шевченківському гаю: проти кого?
Севастіян ДМИТРУХ
Революція у Шевченківському гаю: проти кого?

Напередодні Різдва Христового нечиста сила буяє особливо, бо не може стерпіти правди про Сина Божого, який приходить на ...

А той третій празник – Святе Водохреща
Вероніка РОЙ
А той третій празник – Святе Водохреща

Усі ми знаємо відому та дуже популярну в Україні колядку «Добрий вечір тобі», у якій перелічують три важливі різдвяні св...

ТОП-100 українських пісень 2020 року
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
ТОП-100 українських пісень 2020 року

Поява нових українських пісень продовжує бити рекорди. Якщо до впровадження квот нових українських треків впродовж року ...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...