У 8-мій міській лікарні відкриють кабінет МРТ та нову операційну

8-ма міська клінічна лікарня Львова стане другою лікарнею високого рівня з надання невідкладної допомоги в місті. Там облаштують ангіографічну операційну, відділення комп’ютерної томографії та кабінет магнітно-резонансної томографії. Томограф запрацює уже з березня. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Як повідомив мер Львова Андрій Садовий, фактично, в лікарню цього року інвестують близько 100 млн грн з міського й державного бюджетів. Томограф запрацює у медзакладі уже з березня. Коли запрацює решта обладнання, залежить від тендерних процедур, які веде Міністерство охорони здоров’я.

«У першу чергу запрацює нове КТ, воно вже є, ще закінчують ремонти у приміщенні, і 15 березня воно запрацює. Також ми побачили приміщення під ангіограф – це інвестиція держави. Також ми визначили приміщення, де буде нове МРТ. Коли запрацює обладнання – залежить від тендерних процедур, які веде МОЗ. Ми очікуємо, що у першому півріччі ця інвестиція запрацює і ми зможемо нею користуватись. По вартості, то КТ – це 24 млн грн, ми його взяли у лізинг, МРТ і ангіограф – це ще по 30 млн грн, плюс самі ремонтні роботи. Це дуже великі кошти, фактично, 100 млн грн інвестицій в рік у 8-му лікарню. Це і міський бюджет, і державні кошти», – розповів Андрій Садовий.

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Як повідомив керівник 8-ї міської клінічної лікарні Василь Трунквальтер, за кошти міського бюджету торік у лізинг закупили комп’ютерний томограф, а за кошти державного бюджету – ангіограф. Найближчим часом лікарні має бути переданий магнітно-резонансний томограф, придбаний за кошти державного бюджету. У приміщеннях, де будуть ці апарати, ще тривають ремонтні роботи, і для їх завершення потрібні кошти з міського бюджету.

«Зараз триває багато ремонтних робіт на території лікарні. Серед основних – завершення капітального ремонту приміщення під комп’ютерний томограф, завершення капітального ремонту під ангіограф та початок капітального ремонту приміщень під МРТ. По томографу – роботи уже завершені, ми підключаємо світло і тоді встановлюємо томограф – до 15 березня він має запрацювати. Це 64-х зрізовий томограф, фактично, на сьогодні один з кращих за потужністю в місті», – зазначив керівник 8-ї міської клінічної лікарні.

Зараз триває реконструкція приміщень 1-го поверху кардіологічного корпусу для облаштування відділення комп’ютерної томографії. Також триває капітальний ремонт приміщення під створення ангіографічної операційної у складі відділення невідкладної допомоги лікарні.

Водночас, у лікарні триває капітальний ремонт приміщення під створення кабінету МРТ у складі відділення невідкладної допомоги. Окрім того, у 8-мій лікарні триває реконструкція системи пожежної сигналізації, системи газового пожежогасіння та системи оповіщення людей про пожежу мансардних приміщень хірургічного корпусу.

У лікарні згодом планують відремонтувати й утеплити фасад, встановити металопластикові вікна, перекрити дах терапевтичного корпусу, що зараз протікає. Також планують обладнати блоки інтенсивної терапії в інфарктному та інсультному відділеннях.

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Фото: ЛМР