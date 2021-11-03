Володимир Квурт: «Чиновник не може розпоряджатися коштами громад області за закритими дверима»

Голова комісії з питань бюджету та соціально-економічного розвитку Львівської обласної ради Володимир Квурт про необхідність та доцільність прийняття бюджетного регламенту, який напрацювала постійна комісія з питань бюджету ЛОР:

Бюджет області (як документ, так і сам бюджетний процес) є важливою ланкою механізму реалізації обласною радою разом з облдержадміністрацією завдання щодо забезпечення соціально-економічного розвитку краю. Це інструмент, який дозволяє депутатам оцінювати тенденції виконання програм та виявляти ризики політики розвитку для того, щоб вчасно корегувати управлінські процеси.

Натомість бюджетний регламент – це документ, де визначають порядок і терміни складання, розгляду, затвердження бюджету, а також організацію його виконання. Тобто регламент покликаний унормовувати бюджетно-соціальні відносини, має зробити бюджетний процес сталим, відкритим та відповідальним.

Прийняття бюджетного регламенту передбачене законодавством, а його норми не порушують вимог права України. Його прийняли Рівненська, Вінницька, Волинська обласні ради, які вже успішно використовуються його в роботі. Поміж іншого завдання бюджетного регламенту полягають у тому, щоб чітко визначити алгоритм роботи між Львівською обласною радою та Львівською ОДА під час бюджетного процесу…

Бюджетний процес, розпочинаючи з підготовки прогнозу бюджету та завершуючи звітом про виконання бюджету, залежить від кількох підрозділів облдержадміністрації, які підпорядковані голові обласної держадміністрації. Натомість сам бюджет і звіт про його виконання ухвалюють депутати обласної ради, яких відсторонили від безпосередньої роботи над цими документами. Немає бути жодного втручання державних органів у процес складання, затвердження та виконання місцевих бюджетів…

Облдержадміністрація – це орган державної влади, який також виконує функції виконавчого органу обласної ради в частині повноважень, які делегувала йому ця облрада. У такій системі координат облдержадміністрація є структурою, яка підпорядковується облраді. А тому те, що представники Львівської ОДА чомусь не сприймають проєкт бюджетного регламенту Львівської облради, є достатньо некоректним та свідчить про конфлікт інтересів.

Представники Львівської облдержадміністрації заперечили можливість затвердження бюджетного регламенту Львівської облради, а також взагалі сумніваються у доцільності існування подібного інструменту для Львівської області. Аргументи щодо незаконності бюджетної резолюції, які вони озвучили в публічній площині, свідчать лише про вкрай низький рівень обізнаності чиновників Львівської ОДА з цією проблематикою…

Бажання Львівської обласної ради очевидне. Потрібно відкрити бюджетний процес для депутатів і громадськості Львівщини. Львівська облдержадміністрація також не приховує своє бажання максимально замкнути всю фінансову інформацію на собі. Однак компромісу в цьому питанні бути не може, оскільки чиновник не може розпоряджатися коштами громад області за закритими дверима, і це ще й за умов, коли депутат змушений писати листи з проханням надати інформацію про показники перевиконання бюджету за квартал чи півріччя.

Від дотримання основ права залежить стабільність влади та ефективне виконання її повноважень. Проблеми розпочинаються тоді, коли один із суб’єктів намагається перебрати на себе невластиві йому повноваження та починає втручатися в роботу самостійного суб’єкта влади, щоб забрати собі його повноваження. Це ми й спостерігаємо: депутатський корпус Львівської обласної ради намагається прописати прозору процедуру відносин з Львівською облдержадміністрацією, яка перебуває у підпорядкуванні в іншої гілки вдали, та наштовхується на опір її представників, оскільки вони не хочуть ділитися інформацією та відкривати процес підготування обласного бюджету…

Бюджетний регламент в жодному випадку не дублює бюджетний кодекс… Звісно, що бюджетний регламент можна не приймати та працювати так, як було досі, але тоді ми не бачитимемо чіткості та ясності в бюджетних процедурах… Депутати ніколи не матимуть повного розуміння, що ж реально відбувається з бюджетом області. І навряд чи громада Львівщини виграє від подібних відносин між гілками влади.

Ухвалення бюджетного регламенту має на меті відкрити завісу із фінансових питань… Ці дані мусять бути у відкритому доступі для депутатського корпусу та громади, а не вважатися закритою інформацією Львівської держадміністрації. У підсумку бюджетний регламент має стати документом взаєморозуміння між Львівською обласною радою та Львівською облдержадміністрацією, документом, де учасники візьмуть на себе відповідальність перед громадою Львівщини за те, що буде завтра.

Представники Львівської обласної ради готові до відкритого діалогу та конструктивних пропозицій Львівської обласної державної адміністрації, а не до безпідставних звинувачень на свою адресу. Бажано, що б це був якісний діалог, який покращить нашу співпрацю, налагодить взаєморозуміння та відповідальність за прийняті рішення».

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