Covid-сертифікат у «Дії» можуть отримати власники паспортів-книжок

Відтепер у за стосунку «Дія» сovid-сертифікат можуть згенерувати й власники паспортів старого зразка у формі книжки. Про це йдеться на сторінці «Дії» у Facebook.

Так, сертифікат про вакцинацію від коронавірусу у «Дії» можна отримати без ID-картки чи біометричного закордонного паспорта. Для цього треба оновити застосунок до останньої версії у AppStore, Google Play чи App Gallery.

Як згенерувати сертифікат із паспортом-книжечкою в «Дії»:

Авторизуйтесь у застосунку через BankID Натисніть «Послуги» та виберіть пункт «Covid-сертифікати» – «Отримати сертифікат» Поставте галочку, щоб дати згоду на передачу даних з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) у Дію.

Зауважимо, що паспорт-книжечка серед ваших документів у «Дії» відображатися не буде, адже цифровим паспортом може бути лише ID-картка та закордонний біометричний паспорт.

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Нагадаємо, нещодавно у додатку «Дія» запровадили низку нововведень, аби спростити українцям завантаження їхніх сovid-сертифікатів. Тепер у застосунку можна завантажити

дитячі сovid-сертифікати і сертифікати на основі ПЛР-тестів.

Також у «Дії» змінили процедуру завантаження сovid-сертифікат. Тепер більше не потрібно крутити головою, аби підтвердити особу за допомогою Photo ID.

Львівський портал також писав, як виправити помилку у даних, щоб «Дія» «підтягнула» сovid-сертифікат. Детальніше читайте за цим посиланням.

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