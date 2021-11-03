Covid-сертифікат у «Дії» можуть отримати власники паспортів-книжок

Відтепер у за стосунку «Дія» сovid-сертифікат можуть згенерувати й власники паспортів старого зразка у формі книжки. Про це йдеться на сторінці «Дії» у Facebook.
Так, сертифікат про вакцинацію від коронавірусу у «Дії» можна отримати без ID-картки чи біометричного закордонного паспорта. Для цього треба оновити застосунок до останньої версії у AppStore, Google Play чи App Gallery.
Як згенерувати сертифікат із паспортом-книжечкою в «Дії»:
- Авторизуйтесь у застосунку через BankID
- Натисніть «Послуги» та виберіть пункт «Covid-сертифікати» – «Отримати сертифікат»
- Поставте галочку, щоб дати згоду на передачу даних з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) у Дію.
Зауважимо, що паспорт-книжечка серед ваших документів у «Дії» відображатися не буде, адже цифровим паспортом може бути лише ID-картка та закордонний біометричний паспорт.
Нагадаємо, нещодавно у додатку «Дія» запровадили низку нововведень, аби спростити українцям завантаження їхніх сovid-сертифікатів. Тепер у застосунку можна завантажити
дитячі сovid-сертифікати і сертифікати на основі ПЛР-тестів.
Також у «Дії» змінили процедуру завантаження сovid-сертифікат. Тепер більше не потрібно крутити головою, аби підтвердити особу за допомогою Photo ID.
Львівський портал також писав, як виправити помилку у даних, щоб «Дія» «підтягнула» сovid-сертифікат. Детальніше читайте за цим посиланням.
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Наталя Дуляба