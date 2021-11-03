Covid на Львівщині: 1178 нових випадків, 41 хворий помер

Станом на ранок середи, 3 листопада, на Львівщині виявили 1178 нових хворих на Covid-19, тоді як одужали менше пів тисячі людей, ще 41 особа померла. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Так, коронавірус на Львівщині підхопили вже 185 466 людей.

Протягом вівторка, 26 жовтня, лабораторні центри провели 4996 ПЛР-тестів, із яких позитивними виявились 1178, тобто 23% від усіх зроблених тестувань. Серед усіх нових хворих 403 особи – львів’яни.

У розрізі районів всіх нових хворих виявили:

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Дрогобицький район – 31

Золочівський район – 86

Львівський район – 701 (м. Львів – 403)

Стрийський район – 143

Яворівський район – 77

Червоноградський район – 92

Самбірський район – 48

Від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 4643 людини (+41 за останню добу). Побороти недугу зуміли 148 764 пацієнтів (+453 за минулу добу).

Нагадаємо, фактично із кінця серпня в області почалась нова хвиля коронавірусу. Ще раніше медики прогнозували, що вона буде важчою, ніж усі попередні. Вже на кінець вересня – початок жовтня показник захворюваності перетнув позначку у 1000 хворих за добу.

Із кінця жовтня область встановлює рекорди за кількістю нових хворих за добу. Так, 30 жовтня на Львівщині зафіксували рекордні 1880 випадків. Крім збільшення захворюваності, в області суттєво зросло навантаження на «швидку» та лікарні.

Із 30 жовтня Львівщина перейшла до найсуворішої «червоної» зони. Повний локдаун у Львові та області просять ввести медики, оскільки лікарні завантажені важкохворими пацієнтами.

Додамо, що зараз 95% хворих на Львівщині інфіковані штамом «Дельта».

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