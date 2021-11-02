В Україні виявили 19 тисяч нових хворих на Covid

За минулу добу, 1 листопада, в Україні виявили 19 455 нових випадків COVID-19. При цьому 12 тисяч людей одужали та 700 померли від ускладнень. Про це Львівському порталу повідомили в Міністерстві охорони здоров’я.

Серед усіх нових хворих є 1263 дітей та 339 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовано – 3 188 осіб, летальних випадків – 700, одужало – 12 639 осіб.

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 955 693 осіб, із них одужали 2 454 737 осіб, померли 68 727 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Одеській (1908), Дніпропетровській (1621), Запорізькій (1341), Харківській (1337) областях і м. Київ (1738).

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Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 1738 випадків;

Вінницька область – 342 випадки;

Волинська область – 640 випадків;

Дніпропетровська область – 1621 випадок;

Донецька область – 741 випадок;

Житомирська область – 225 випадків;

Закарпатська область – 269 випадків;

Запорізька область – 1341 випадок;

Івано-Франківська область – 296 випадків;

Київська область – 810 випадків;

Кіровоградська область – 74 випадки;

Луганська область – 431 випадок;

Львівська область – 1104 випадки;

Миколаївська область – 710 випадків;

Одеська область – 1908 випадків;

Полтавська область – 1065 випадків;

Рівненська область – 757 випадків;

Сумська область – 570 випадків;

Тернопільська область – 497 випадків;

Харківська область – 1337 випадків;

Херсонська область – 795 випадків;

Хмельницька область – 446 випадків;

Черкаська область – 742 випадки;

Чернівецька область – 649 випадків;

Чернігівська область – 347 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, у МОЗ зауважують: 98% госпіталізованих covid-хворих є невакциновані, а майже 99% померлих від цієї недуги віком 60+ також не мали щеплень.

Через зростання захворюваності уже 15 областей перейшли до «червоної» зони: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Херсонська, Сумська, Рівненська, Миколаївська, Львівська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька та Чернігівська області.

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