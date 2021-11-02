43% українців не готові вакцинуватися від Covid, – опитування

Понад 30% українців заявили, що вже отримали одне або два щеплення проти коронавірусної інфекції. Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» у період 21-23 жовтня.

Так, 36% опитаних зазначили, що вже вакцинувалися від коронавірусу. Тобто отримали перше, або ж друге щеплення. Ще 18% зазначили, що готові вакцинуватися. Натомість 43% заявили, що не готові отримали щеплення проти коронавірусу.

Зауважимо, що ще перед стартом масової вакцинації число людей, які не готові були отримати щеплення, становило 52%.

«Важливо розуміти, що опитування відбувалося лише серед дорослого населення України, тоді як офіційна статистика кількості вакцинованих виводиться серед усього населення. У порівнянні із липнем цього року, лояльність до вакцинації зросла. Відносно більше тих, хто не має бажання робити щеплення, серед молодих респондентів», – кажуть соціологи.

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Водночас 37% опитаних покладають відповідальність за вакцинацію населення на міністра охорони здоров’я. 18% говорять, що за цю ініціативу має нести відповідальність президент, 13% – головний санітарний лікар, 10% – Верховна Рада, 3% – прем’єр-міністр.

Опитування проводилося в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу серед населення України віком від 18 років і старші. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонні інтерв’ю з використанням комп’ютера). Всього було опитано 2500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0.

Як повідомляв Львівський портал, за рівнем вакцинації Україна посідає одне з останніх місць у Європі зате перебуває у лідерах за кількістю смертей від коронавірусу.

Нагадаємо, у МОЗ зауважують: 98% госпіталізованих covid-хворих є невакциновані, а майже 99% померлих від цієї недуги віком 60+ також не мали щеплень.

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