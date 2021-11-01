У Львові стартує голосування за найкращі проєкти Громадського бюджету. Інструкція

З 1 по 15 листопада у Львові триває голосування за найкращі проєкти Громадського бюджету, які будуть реалізовані протягом 2022 року. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Обирати львів’яни можуть з-поміж 230 громадських проєктів. Голосування стартували о 00:00 год. І за цей час свої голоси вже встигли віддати 10 тисяч людей.

На реалізацію проєктів-переможців Львівська міська рада виділила 75 млн грн. Загалом мешканці Львівської МГТ мають обрати орієнтовно 8 великих та 100 малих проєктів, які втілять у життя наступного року.

«Ми бачимо приблизно однакову динаміку, що й минулого року, – подалось понад 200 проєктів. Цьогоріч є більше коштів, тому ми можемо говорити про те, що може бути організовано більше проєктів. Орієнтуємось, що це буде близько 100 проєктів, які будуть підтримані цьогоріч. Якщо говорити про категорії, то серед великих буде 8 проєктів, а серед малих – близько 90 проєктів, які стануть переможцями», – зазначив керівник департаменту міської агломерації Юрій Лукашевський.

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Як взяти участь у голосуванні?

Брати участь у голосуванні за проєкти зможуть мешканці Львівської міської територіальної громади, які досягли 16-ти річного віку. Кожен львів’янин може підтримати 2 проєкти: 1 великий (загальноміський) та 1 малий (районний).

Проголосувати за проєкти можна на офіційному сайті Громадського бюджету, авторизувавшись за допомогою BankID або електронно-цифрового підпису (ЕЦП).

На час дії обмежень голосування за проєкти Громадського бюджету та ідентифікація особи здійснюється виключно за допомогою електронної ідентифікації для осіб, які зареєстровані на території Львівської МТГ.

Голосування у ЦНАП буде доступне за попереднім записом виключно для осіб, які не зареєстровані на території Львівської МТГ, але відповідають одному з критеріїв:

Підприємство, установа чи організація, де працює відповідна особа, зареєстроване у м. Львові, що підтверджується паспортом та довідкою з місця праці;

Особа навчається у м. Львові, що підтверджується паспортом та студентським квитком або іншим документом, що підтверджує факт навчання.

Особа володіє на праві власності об’єктом нерухомості у м. Львові, що підтверджується паспортом та витягом з відповідного реєстру прав власності.

Внутрішньо переміщена особа, чиє місце проживання зареєстровано у м. Львові, що підтверджується паспортом та довідкою про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

Місце народження особи зареєстроване у м. Львові, що підтверджується паспортом або свідоцтвом про народження.

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