«Укрзалізниця» отримала перші 5 із 100 нових пасажирських вагонів: як виглядають

«Укрзалізниця» отримала перші п’ять нових вагонів, замовлених у Крюківського вагонобудівного заводу, куплених коштом держбюджету. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі АТ «Укрзалізниці».
Укрзалізниця отримала перші 5 купейних вагонів, придбаних за державні кошти. За умовами контракту, 20 зі 100 замовлених вагонів мають поставити до кінця 2021 року.
За договором, Укрзалізниця отримає:
- 51 купейний вагон;
- 12 спальних вагонів;
- 20 купейних вагонів, обладнаних для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі;
- 17 купейних вагонів для перевезення пасажирів з інвалідністю в колісному кріслі та купе начальника поїзда.
Що є всередині нових вагонів?
В «Укрзалізниці» розповіли, що вагони оснащені кондиціонерами, розетками з USB-портами, кнопками виклику провідника в усіх купе та вбиральнях, кулерами з гарячою та холодною водою, а також вакуумними туалетами та столиками для сповивання.
На столиках є тримачі для стаканів, купе обладнані системою сигналізації – на ніч двері фіксуються кнопкою блокування, і під час відчинення дверей відповідний сигнал надходить до купе провідника.
Обшивка полиць виготовлена зі зносостійких матеріалів, які витримають посилені навантаження. У купе є кватирки, які можна відчинити на провітрювання, навіть на вікнах для аварійного виходу.
Нагадаємо, уряд посилив правила пасажирських перевезень під час карантину. Львівський портал писав про те, що ведено нові правила перевезень на «Укрзалізниці».
Протягом першої половини дня 21 жовтня співробітники АТ «Укрзалізниця» не допустили до поїздки 18 пасажирів через відсутність Covid-сертифіката або ж негативний ПЛР-тест.
В «Укрзалізниці» кажуть, що у разі відсутності зазначених документів, пасажири можуть зробити експрес-тест на 10 залізничних вокзалах: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Мукачево, Кривий Ріг, Вінниця та Полтава (станція Полтава-Київська). Пасажири, які мають квиток на поїзд, зможуть зробити це медичне дослідження за 350 грн. А також у пунктах вакцинації, що працюють на вокзалах.
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Аліса Белей