«Укрзалізниця» отримала перші 5 із 100 нових пасажирських вагонів: як виглядають

Нагадаємо, уряд посилив правила пасажирських перевезень під час карантину. Львівський портал писав про те, що ведено нові правила перевезень на «Укрзалізниці».

Протягом першої половини дня 21 жовтня співробітники АТ «Укрзалізниця» не допустили до поїздки 18 пасажирів через відсутність Covid-сертифіката або ж негативний ПЛР-тест.

В «Укрзалізниці» кажуть, що у разі відсутності зазначених документів, пасажири можуть зробити експрес-тест на 10 залізничних вокзалах: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Мукачево, Кривий Ріг, Вінниця та Полтава (станція Полтава-Київська). Пасажири, які мають квиток на поїзд, зможуть зробити це медичне дослідження за 350 грн. А також у пунктах вакцинації, що працюють на вокзалах.

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