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Вакцинація або тест. Введено нові правила перевезень на «Укрзалізниці»

Андрій Котенський

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Нові правила перевезень «Укрзалізниці» вступили у дію. Із четверга, 21 жовтня, пасажири зобов’язані мати сертифікат вакцинації або негативний ПЛР-тест. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі АТ «Укрзалізниці».

Як пояснили у залізниці, нові правила перевезень введені на вимогу Кабміну через стрімкий ріст захворювання на Covid-19.

Згідно з оновленими правилами перевезень у карантинний період, залізничні перевезення у далекому сполученні на «жовтому» та «червоному» рівнях будуть дозволені пасажирам за умови:

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  • квитка на проїзд;
  • документа, що посвідчує особу;
  • документа про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19;
  • або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації (міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19);
  • або негативного результату ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години (станом на час посадки у поїзд).

Для пасажирів віком до 18 років наявність вищевказаних документів, крім проїзного документа та документа, що підтверджує особу, не вимагається.

АТ «Укрзалізниця» забезпечить контроль наявності зазначених документів разом із квитком та ідентифікаційним документом на вході у вагон. У випадку відсутності вищезазначених документів провідник або стюард має право не допустити пасажира до поїздки. Повернення коштів за придбані білети в разі відмови від поїздки здійснюється згідно з правилами перевезень пасажирів.

«Оскільки перевірка більшої кількості документів прогнозовано може спричинити черги при посадці, просимо пасажирів із розумінням поставитися до ситуації та прибувати на вокзал завчасно, зберігати спокій та дистанцію на пероні», – йдеться у повідомленні.

АТ «Укрзалізниця» також працює над розгортанням мобільних пунктів експрес-тестування на найбільших вокзалах країни.

Раніше Львівський портал повідомляв, що Уряд посилив правила пасажирських перевезень під час карантину.

Україна встановила абсолютний антирекорд за кількістю добових смертей від Covid-19.

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