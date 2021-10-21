Нові правила перевезення. В «Укрзалізниці», скільки пасажирів не допустили до поїздки

Протягом першої половини дня 21 жовтня співробітники АТ «Укрзалізниця» не допустили до поїздки 18 пасажирів через відсутність Covid-сертифіката або ж негативний ПЛР-тест. Про це йдеться на сторінці Укрзалізниці у Facebook.
Зокрема, через відсутність необхідних документів не допущено:
- 5 пасажирів у поїзд № 18 Ужгород – Харків,
- 1 пасажир у поїзд № 81 Ужгород – Харків,
- 3 пасажири у поїзд № 252 Миколаїв – Харків,
- 2 пасажири у поїзд № 150 Ворохта – Полтава,
- 1 пасажир у поїзд № 45 Лисичанськ – Ужгород,
- 6 пасажирів у поїзд № 724 Київ – Харків.
Двічі до поїздів викликалися представники Національної поліції України.
Як відомо, уряд посилив правила пасажирських перевезень під час карантину. Зокрема, з 21 жовтня міжрегіональні перевезення пасажирів дозволені за умови наявності у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту та пасажирів одного із цих документів:
- сертифікату про вакцинацію: паперовий або в додатку «Дія»,
- документу про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19,
- негативного результату ПЛР чи експрес-тесту на COVID-19, що мають бути зроблені не більше ніж за 72 години до посадки в поїзд.
В «Укрзалізниці» кажуть, що у разі відсутності зазначених документів, пасажири можуть зробити експрес-тест на 10 залізничних вокзалах: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Мукачево, Кривий Ріг, Вінниця та Полтава (станція Полтава-Київська). Пасажири, які мають квиток на поїзд, зможуть зробити це медичне дослідження за 350 грн. А також у пунктах вакцинації, що працюють на вокзалах.
У разі виникнення питань просять звертатися на гарячу лінію АТ «Укрзалізниця» за номером: 0-800-503-111.
Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.
Фото: УЗ
Вероніка Рой