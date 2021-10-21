Нові правила перевезення. В «Укрзалізниці», скільки пасажирів не допустили до поїздки

Протягом першої половини дня 21 жовтня співробітники АТ «Укрзалізниця» не допустили до поїздки 18 пасажирів через відсутність Covid-сертифіката або ж негативний ПЛР-тест. Про це йдеться на сторінці Укрзалізниці у Facebook.

Зокрема, через відсутність необхідних документів не допущено:

5 пасажирів у поїзд № 18 Ужгород – Харків,

1 пасажир у поїзд № 81 Ужгород – Харків,

3 пасажири у поїзд № 252 Миколаїв – Харків,

2 пасажири у поїзд № 150 Ворохта – Полтава,

1 пасажир у поїзд № 45 Лисичанськ – Ужгород,

6 пасажирів у поїзд № 724 Київ – Харків.

Двічі до поїздів викликалися представники Національної поліції України.

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Як відомо, уряд посилив правила пасажирських перевезень під час карантину. Зокрема, з 21 жовтня міжрегіональні перевезення пасажирів дозволені за умови наявності у всіх водіїв, екіпажу авіатранспорту та пасажирів одного із цих документів:

сертифікату про вакцинацію: паперовий або в додатку «Дія»,

документу про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19,

негативного результату ПЛР чи експрес-тесту на COVID-19, що мають бути зроблені не більше ніж за 72 години до посадки в поїзд.

В «Укрзалізниці» кажуть, що у разі відсутності зазначених документів, пасажири можуть зробити експрес-тест на 10 залізничних вокзалах: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Мукачево, Кривий Ріг, Вінниця та Полтава (станція Полтава-Київська). Пасажири, які мають квиток на поїзд, зможуть зробити це медичне дослідження за 350 грн. А також у пунктах вакцинації, що працюють на вокзалах.

У разі виникнення питань просять звертатися на гарячу лінію АТ «Укрзалізниця» за номером: 0-800-503-111.

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Фото: УЗ