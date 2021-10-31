Коронавірус на Львівщині забрав ще 15 життів. 215 людей в реанімації

Станом на ранок неділі, 31 жовтня, на Львівщині лабораторно підтвердили 182018 випадків коронавірусу. За останню добу виявили 1040 нових хворих та ще 15 людей померло. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

Протягом 30 жовтня лабораторні центри Львівщини провели 2088 дослідження на коронавірус, з них 1040 – позитивних. Серед нових хворих – 349 львів’ян.

За даними Львівської облдержадміністрації, за попередню добу із діагнозом Covid-19 у Львівській області госпіталізували 213 осіб. Скерували на самоізоляцію – 940 осі, ще 15 людей померло.

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Із 3208 хворих на коронавірус, за життя яких борються лікарі, лише 169 людей пройшли процес вакцинації. У реанімації перебуває 214 осіб, з них на апаратах ШВЛ – 89.

За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 182 018 осіб (+1040). Померлих – 4525 людей (+15). Одужали від коронавірусної інфекції – 146 828 осіб (+163).

Нагадаємо, фактично із кінця серпня в області почалась нова хвиля коронавірусу. Ще раніше медики прогнозували, що вона буде важчою, ніж усі попередні. Зараз 95% хворих на Львівщині інфіковані штамом «Дельта».

Вже на кінець вересня – початок жовтня показник захворюваності перетнув позначку у 1000 хворих за добу.

Протягом останнього тижня область встановлює рекорди за кількістю нових хворих за добу. Так, 30 жовтня на Львівщині зафіксували рекордні 1880 випадків. Крім збільшення захворюваності, в області суттєво зросло навантаження на «швидку» та лікарні.

Із 30 жовтня Львівщина перейшла до найсуворішої «червоної» зони. Повний локдаун у Львові та області просять ввести медики, оскільки лікарні завантажені важкохворими пацієнтами.

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