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Коронавірус на Львівщині забрав ще 15 життів. 215 людей в реанімації

Андрій Котенський

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Станом на ранок неділі, 31 жовтня, на Львівщині лабораторно підтвердили 182018 випадків коронавірусу. За останню добу виявили 1040 нових хворих та ще 15 людей померло. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

Протягом 30 жовтня лабораторні центри Львівщини провели 2088 дослідження на коронавірус, з них 1040 – позитивних. Серед нових хворих – 349 львів’ян.

За даними Львівської облдержадміністрації, за попередню добу із діагнозом Covid-19 у Львівській області госпіталізували 213 осіб. Скерували на самоізоляцію – 940 осі, ще 15 людей померло.

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Із 3208 хворих на коронавірус, за життя яких борються лікарі, лише 169 людей пройшли процес вакцинації. У реанімації перебуває 214 осіб, з них на апаратах ШВЛ – 89.

За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 182 018 осіб (+1040). Померлих – 4525 людей (+15). Одужали від коронавірусної інфекції – 146 828 осіб (+163).

Нагадаємо, фактично із кінця серпня в області почалась нова хвиля коронавірусу. Ще раніше медики прогнозували, що вона буде важчою, ніж усі попередні. Зараз 95% хворих на Львівщині інфіковані штамом «Дельта».

Вже на кінець вересня – початок жовтня показник захворюваності перетнув позначку у 1000 хворих за добу.

Протягом останнього тижня область встановлює рекорди за кількістю нових хворих за добу. Так, 30 жовтня на Львівщині зафіксували рекордні 1880 випадків. Крім збільшення захворюваності, в області суттєво зросло навантаження на «швидку» та лікарні.

Із 30 жовтня Львівщина перейшла до найсуворішої «червоної» зони. Повний локдаун у Львові та області просять ввести медики, оскільки лікарні завантажені важкохворими пацієнтами.

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