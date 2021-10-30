ДТП в Ожидові. Пораненого мотоцикліста доставили в лікарню гелікоптером

На Львівщині поліцейський гелікоптер доправив важко травмованого внаслідок ДТП мотоцикліста до лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі поліції Львівщини.

За даними правоохоронців, дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 30 жовтня, о 10.10 в селі Ожидів Золочівського району. На дорозі зіткнулися вантажний автомобіль «ГАЗ» під керуванням 37-річного місцевого мешканця та мотоцикл «Боксер», яким керував 28-річний житель того ж села. В результаті ДТП мотоцикліст отримав важкі тілесні ушкодження.

Чоловіка з травмою голови було терміново доставлено до медичного закладу у Львові поліцейським гелікоптером Airbus Helicopters Н-145.

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Завдяки проєкту з аеромедичної евакуації протягом жовтня, гелікоптером здійснено 23 рятувальних місії.

Нагадаємо, Львівщина стала одним із регіонів, де у квітні стартував пілотний проєкт із аеромедичної евакуації. Медики на гелікоптері доставляли до лікарні пацієнтів із важкими травмами, отриманими у ДТП, з інфарктами, інсультами та іншими критичними станами. Також на гвинтокрилах збираються перевозити органи для трансплантації та самих реципієнтів.

За два місяці роботи медики на гелікоптері здійснили 9 рятувальних місій, вісім із них були успішними. Однак після двох місяців роботи проєкту львівські медики залишились без повітряного транспорту. Гелікоптер ДСНС, який використовували для аеромедичної евакуції, забрали на сервісне обслуговування.

1 жовтня обласний центр екстреної медицини та медицини катастроф знову відновив для невідкладної допомоги аеромедичну евакуацію пацієнтів. У розпорядженні медиків Львівщини з’явився гелікоптер нацполіції Airbus Helicopters Н145.

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