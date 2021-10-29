У Львові запрацюють ще два пункти вакцинації

29 жовтня у Львові запрацює пункт вакцинації у головному корпусі Львівського національного університету ім. Івана Франка (вхід – з вул. Костюшка). А з 30 жовтня пункт вакцинації відкриють на торгово-виробничому комплексі «Південний». Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Львівської міської ради.

Пункти вакцинації працюватимуть за стандартним графіком – із 10:00 до 18:30 год. (перерва із 14:00 до 15:00 год.). Там забезпечать всі необхідні умови для роботи медичних працівників. Аби вакцинуватись треба мати з собою паспорт вакцинації та ідентифікаційний код.

Додамо, що з 29 жовтня у Львові також запрацював пункт вакцинації у приміщенні Головної пошти, що вул. Словацького.

Як записатися на вакцинацію

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Covid-щеплення можна зробити безкоштовно у пунктах та центрах вакцинації. Із графіком роботи на 25-31 жовтня можна ознайомитись за цим посиланням.

Записатися на вакцинацію можна у Helsi, а можна просто приходити і займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік та контакти – тут. Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

Нагадаємо, Львівщина вже перетнула позначку в 1 мільйон covid-щеплень.

Зараз у Львові виник ажіотаж із охочих вакцинуватися від коронавірусу. Під пунктами щеплень щодня виникають великі черги.

На яку з вакцин на Львівщині фіксують найбільше побічних реакцій (температура, ломота, головний біль), а на яку – найменше, читайте за цим посиланням.

Нещодавно МОЗ затвердило перелік медичних протипоказань та для вакцинації від COVID-19. Про те, кому не можна роботи щеплення проти коронавірусу читайте тут.

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