Covid-щеплення можна отримати у приміщенні Головної пошти у Львові

З п’ятниці, 29 жовтня, у приміщенні Головної пошти, що вул. Словацького, 1 у Львові, відкривається ще один тимчасовий пункт вакцинації. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Пункт вакцинації функціонуватиме в Поштовому відділенні №1 (Львів-Поштамт) у будні і вихідні за стандартним графіком: 10:00-14:00, 15:00-18:30.

Там будуть доступні вакцини – Pfizer, AstraZeneca, Coronavac. Працюватиме у пункті вакцинації 1 бригада медиків.

Як записатися на вакцинацію

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Covid-щеплення можна зробити безкоштовно у пунктах та центрах вакцинації. Із графіком роботи на 25-31 жовтня можна ознайомитись за цим посиланням.

Записатися на вакцинацію можна у Helsi, а можна просто приходити і займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік та контакти – тут. Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

Нагадаємо, Львівщина вже перетнула позначку в 1 мільйон covid-щеплень.

Зараз у Львові виник ажіотаж із охочих вакцинуватися від коронавірусу. Під пунктами щеплень щодня виникають великі черги.

На яку з вакцин на Львівщині фіксують найбільше побічних реакцій (температура, ломота, головний біль), а на яку – найменше, читайте за цим посиланням.

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