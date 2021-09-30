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На Львівщині впала середня зарплата

Наталя Дуляба

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У серпні середня зарплата на Львівщині зменшилась на 200 грн. Так, минулого місяця мешканець області в середньому отримував менше 12 800 грн. Про це Львівському порталу повідомили у Головному управлінні статистики Львівської області.

У серпні середня номінальна заробітна плата штатного працівника на Львівщині становила 12 724 грн, що вдвічі більше від рівня мінімальної платні.

Якщо порівнювати цю середню зарплату із зарплатою у липні, то вона зменшилась на 200 грн або на 1,5%, а порівняно з платнею у червні-2020 – збільшилась майже на 25%.

Найбільші заробітки минулого місяця мали працівники нафтогазодобування (22 952 грн), держуправління й оборони, обов’язкового соцстрахування (20 962 грн), фінансової й страхової діяльності (20 038 грн), інформації та телекомунікації (19 928 грн), виробництв хімічних речовин і хімічної продукції (19 643 грн).

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Натомість найменший розмір заробітної плати зафіксували у працівників готелів (7949 грн).

Якщо говорити про більш детальний розподіл за сферами, то у серпні середня зарплата в освіті впала до 10 876 грн, у медицині – до 10 334 грн, у торгівлі заробіток становив 10 754 грн, у будівництві – 11 745 грн, у сфері розваг та відпочинку – 12 367 грн, транспорту – 14 512 грн, у промисловості – 13 509 грн.

Нагадаємо, у січні середня зарплата на Львівщині впала на 12% і становила 11 038 грн. Натомість протягом наступних пів року вона поступово збільшувалась і в червні сягла 12 903 грн. Станом на липень мешканець області в середньому заробляв майже 13 000 грн.

Держстат каже, що загалом за рік середня зарплата на Львівщині збільшилась на 24% і таким чином область увійшла до регіонів-лідерів, де платня виросла найбільше.

При цьому Львівщина потрапила у п’ятірку областей, де найбільше боргують зарплати. Станом на початок лютого мешканцям Львівської області не виплатили майже 108 млн грн. У червні ця сума зросла вже майже до 200 млн грн, а в серпні – до 311 млн грн.

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