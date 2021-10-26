У всіх великих містах Львівщини відкриють центри вакцинації

У всіх містах Львівської області з населенням понад 10 тисяч планують відкрити центри масової вакцинації. Про це під час брифінгу заявив регіональний координатор з питань вакцинації від коронавірусу на Львівщині Олег Когут, передає кореспондент Львівського порталу.

За його словами, на Львівщині наразі працюють 28 центрів масової вакцинації, такі центри планують відкрити у всіх великих містах області.

«Цього тижня ми відкрили центри вакцинації на Залізничому вокзалі і ТРЦ «КінгКрос». Плануємо відкрити такі центри у всіх великих містах, де живе більше 10 тисяч людей. Ми можемо робити понад 20 тисяч щеплень в день головне, щоб люди мали бажання», – йдеться в повідомленні.

Також він зазначив, що наступного тижня, тобто з 1 листопада, запрацює центр вакцинації в Палаці кулькури залізничників «РОКС».

Реклама партнерів

Як записатися на вакцинацію

Covid-щеплення можна зробити безкоштовно у пунктах та центрах вакцинації. Із графіком роботи на 25-31 жовтня можна ознайомитись за цим посиланням.

Записатися на вакцинацію можна у Helsi, а можна просто приходити і займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік та контакти – тут. Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

Нагадаємо, що зараз у Львові виник ажіотаж із охочих вакцинуватися від коронавірусу. Під пунктами щеплень щодня виникають великі черги.

На яку з вакцин на Львівщині фіксують найбільше побічних реакцій (температура, ломота, головний біль), а на яку – найменше, читайте за цим посиланням.

Загалом проти Covid-19 на Львівщині збираються провакцинувати половину населення – 1,5 мільйона людей.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.