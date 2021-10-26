У Львові запрацюють ще два пункти вакцинації

З середи, 27 жовтня, у Львові у кінотеатрі MULTIPLEX у СТРЦ «Spartak» на вул. Гетьмана Мазепи, 1Б та у ТЦ «Скриня» на вул. Городоцька, 179 почнуть працювати пункти вакцинації. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Як розповіла керівниця міського управління охорони здоров’я Леся Кобецька, пункти вакцинації у кінотеатрі MULTIPLEX у СТРЦ «Spartak» та ТЦ «Скриня» попередньо діятимуть у будні та вихідні дні із 10:00 до 18:30 год. В обох пунктах працюватиме по одній мобільній бригаді.

Для пацієнтів у цих пунктах вакцинації будуть доступні усі наявні вакцини: Pfizer, AstraZeneca, Coronavac.

До слова, відсьогодні призупинили роботу пункти вакцинації у середній загальноосвітній школі №95 та Львівському палаці мистецтв.

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Як записатися на вакцинацію

Covid-щеплення можна зробити безкоштовно у пунктах та центрах вакцинації. Із графіком роботи на 25-31 жовтня можна ознайомитись за цим посиланням.

Записатися на вакцинацію можна у Helsi, а можна просто приходити і займати живу чергу. Також у пункт щеплення запис відбувається за номером реєстратури медзакладу. Перелік та контакти – тут. Для вакцинації проти коронавірусу при собі необхідно мати документ, що посвідчує особу.

Нагадаємо, що зараз у Львові виник ажіотаж із охочих вакцинуватися від коронавірусу. Під пунктами щеплень щодня виникають великі черги.

На яку з вакцин на Львівщині фіксують найбільше побічних реакцій (температура, ломота, головний біль), а на яку – найменше, читайте за цим посиланням.

Загалом проти Covid-19 на Львівщині збираються провакцинувати половину населення – 1,5 мільйона людей.

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