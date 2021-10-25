В Україні знову розгортають мобільні госпіталі

Мобільний госпіталь для лікування хворих на коронавірус розгорнуть у місті Каховка в Херсонській області. Про це Львівському порталу повідомили в ДСНС України.

25 жовтня колона техніки, яка доправляє мобільний госпіталь, вже вирушила на Херсонщину.

Шпиталь працюватиме на території Каховської центральної міської лікарні ім. родини Панкеєвих. Він посилить потужності лікарні на 120 ліжко-місць для хворих на Covid-19.

Госпіталь складається з 35 наметів та модулів, 24 з яких – палати для пацієнтів та блок інтенсивної терапії. Він автономний, забезпечений електрогенераторами, тепловими гарматами та баштами освітлення.

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Нагадаємо, вперше мобільний госпіталь розгортали пів року тому на території Богородчанської центральної районної лікарні, що на Івано-Франківщині, коли в області був спалах коронавірусу.

Як повідомляв Львівський портал, за останню добу в Україні виявили 14 634 нових хворих, ще 330 осіб померло.

У МОЗ попереджали, що нова хвиля коронавірусу розпочнеться ще до початку осені. Такий свій прогноз міністерство пояснювало активним поширенням штаму «Дельта».

Зараз у Міністерстві охорони здоров’я зауважують: 98% госпіталізованих covid-хворих є невакциновані, а майже 99% померлих від цієї недуги віком 60+ також не мали щеплень.

Дотепер у найсуворішій «червоній» карантинній зоні опинились уже шість областей: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Херсонська, Сумська, Рівненська та Миколаївська.

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