В Україні – понад 14,5 тисяч нових випадків Covid

Станом на ранок понеділка, 25 жовтня, в Україні підтверджено 2 784 039 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 14 634 нових хворих, ще 330 осіб померло. Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Протягом 24 жовтня в Україні провели понад 68 тисяч тестувань, які виявили 14 634 нових випадків Covid. Серед нових хворих – 999 дітей та 173 медпрацівника. Також за останню добу до медзакладів госпіталізували 3 912 осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1687), Одеській (1262), Дніпропетровській (1065), Житомирській (1042) і Запорізькій (1037) областях.

За увесь час пандемії коронавірус в Україні підтвердили у 2 784 039 людей. Від ускладнень інфекції померли 64 202 особи (+330 за останню добу). Натомість побороли недугу 2 380 374 людей (+4598 особа за останню добу).

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Кількість захворювань в регіонах за добу:

м. Київ – 546 випадків;

Вінницька область – 241 випадок;

Волинська область – 320 випадків;

Дніпропетровська область – 1065 випадків;

Донецька область – 510 випадків;

Житомирська область – 1042 випадки;

Закарпатська область – 62 випадки;

Запорізька область – 1037 випадків;

Івано-Франківська область – 135 випадків;

Київська область – 323 випадки;

Кіровоградська область – 127 випадків;

Луганська область – 189 випадків;

Львівська область – 877 випадків;

Миколаївська область – 565 випадків;

Одеська область – 1262 випадки;

Полтавська область – 76 випадків;

Рівненська область – 236 випадків;

Сумська область – 799 випадків;

Тернопільська область – 327 випадків;

Харківська область – 1687 випадків;

Херсонська область – 923 випадки;

Хмельницька область – 934 випадки;

Черкаська область – 259 випадків;

Чернівецька область – 459 випадків;

Чернігівська область – 633 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, у МОЗ попереджали, що нова хвиля коронавірусу розпочнеться ще до початку осені. Такий свій прогноз міністерство пояснювало активним поширенням штаму «Дельта».

Зараз у Міністерстві охорони здоров’я зауважують: 98% госпіталізованих covid-хворих є невакциновані, а майже 99% померлих від цієї недуги віком 60+ також не мали щеплень.

Дотепер у найсуворішій «червоній» карантинній зоні опинились уже шість областей: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Херсонська, Сумська, Рівненська та Миколаївська.

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