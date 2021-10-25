В Україні – понад 14,5 тисяч нових випадків Covid

Станом на ранок понеділка, 25 жовтня, в Україні підтверджено 2 784 039 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 14 634 нових хворих, ще 330 осіб померло. Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.
Протягом 24 жовтня в Україні провели понад 68 тисяч тестувань, які виявили 14 634 нових випадків Covid. Серед нових хворих – 999 дітей та 173 медпрацівника. Також за останню добу до медзакладів госпіталізували 3 912 осіб.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Харківській (1687), Одеській (1262), Дніпропетровській (1065), Житомирській (1042) і Запорізькій (1037) областях.
За увесь час пандемії коронавірус в Україні підтвердили у 2 784 039 людей. Від ускладнень інфекції померли 64 202 особи (+330 за останню добу). Натомість побороли недугу 2 380 374 людей (+4598 особа за останню добу).
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 546 випадків;
- Вінницька область – 241 випадок;
- Волинська область – 320 випадків;
- Дніпропетровська область – 1065 випадків;
- Донецька область – 510 випадків;
- Житомирська область – 1042 випадки;
- Закарпатська область – 62 випадки;
- Запорізька область – 1037 випадків;
- Івано-Франківська область – 135 випадків;
- Київська область – 323 випадки;
- Кіровоградська область – 127 випадків;
- Луганська область – 189 випадків;
- Львівська область – 877 випадків;
- Миколаївська область – 565 випадків;
- Одеська область – 1262 випадки;
- Полтавська область – 76 випадків;
- Рівненська область – 236 випадків;
- Сумська область – 799 випадків;
- Тернопільська область – 327 випадків;
- Харківська область – 1687 випадків;
- Херсонська область – 923 випадки;
- Хмельницька область – 934 випадки;
- Черкаська область – 259 випадків;
- Чернівецька область – 459 випадків;
- Чернігівська область – 633 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, у МОЗ попереджали, що нова хвиля коронавірусу розпочнеться ще до початку осені. Такий свій прогноз міністерство пояснювало активним поширенням штаму «Дельта».
Зараз у Міністерстві охорони здоров’я зауважують: 98% госпіталізованих covid-хворих є невакциновані, а майже 99% померлих від цієї недуги віком 60+ також не мали щеплень.
Дотепер у найсуворішій «червоній» карантинній зоні опинились уже шість областей: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Херсонська, Сумська, Рівненська та Миколаївська.
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Аліса Белей