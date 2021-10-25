В листопаді в Україні прогнозують по 30 тисяч хворих на Covid за добу

В Україні прогнозується близько 30 тисяч нових хворих на коронавірус за добу вже найближчими тижнями. Про це заявив керівник Центру економіки здоров’я Київської школи економіки Юрій Ганиченко, пише УП.

«Ми очікуємо, що вже з наступного тижня побачимо нові максимальні показники. Якщо говорити про те, чого очікувати до кінця 2021 року, то 30 тисяч виявлених випадків на добу – це абсолютно реалістичний сценарій для України. Пікове навантаження випадатиме на першу половину листопада. З наступного тижня регіони вже мають активніше входити до червоного рівня епідемічної небезпеки. Це даватиме додаткове стримування і відповідно злам кривої захворюваності. На пік ми вийдемо в першій половині листопада», – заявив Ганиченко.

У Центрі економіки здоров’я КШЕ вважають, що до 7 тисяч госпіталізованих за добу – це також реалістичний сценарій.

«Зараз ми підходимо до 5 тисяч у будній день. Якщо говорити про медичні ресурси, чи вистачить нинішніх ліжок з киснем, реанімаційних ліжок, то з таким навантаженням, до 7 тисяч госпіталізованих за добу, з додатковим виділенням ліжок хоча б до рівня, який був під час весняної хвилі, медична система в Україні повинна витримати», – сказав Юрій Ганиченко.

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Він зазначив, що в деяких країнах були спалахи захворюваності, але госпіталізація і смертність не слідували за цими спалахами, бо рівень вакцинації там був значно вищий.

«Тому важливішими показниками є госпіталізація і смертність. Якщо говорити про смертність до кінця 2021 року, то за різними сценаріями ми очікуємо до 92 тисяч померлих – це цифра з самого початку пандемії. Максимальне добове навантаження може досягати до 50% більше, ніж у попередню хвилю», – сказав Ганиченко.

Як повідомляв Львівський портал, за останню добу в Україні виявили 14 634 нових хворих, ще 330 осіб померло.

У МОЗ попереджали, що нова хвиля коронавірусу розпочнеться ще до початку осені. Такий свій прогноз міністерство пояснювало активним поширенням штаму «Дельта».

Зараз у Міністерстві охорони здоров’я зауважують: 98% госпіталізованих covid-хворих є невакциновані, а майже 99% померлих від цієї недуги віком 60+ також не мали щеплень.

Дотепер у найсуворішій «червоній» карантинній зоні опинились уже шість областей: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Херсонська, Сумська, Рівненська та Миколаївська.

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