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З 25 жовтня у закладах Львівщини вимагатимуть Covid-сертифікати

Вероніка Рой

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З понеділка, 25 жовтня, на Львівщині у кафе, ресторани та розважальні заклади впускатимуть відвідувачів, які мають негативний ПЛР чи експрес тест або ж Covid-сертифікат. Про це повідомляє Львівський портал

Як відомо, ще 13 жовтня обласна комісія ТЕБ і НС прийняла рішення посилити карантин на Львівщині. Відтак нові обмеження запрацювали з 18 жовтня. Вони здебільшого стосувалися персоналу закладів громадського харчування, ринків, фітнес-клубів, закладів культури тощо, від яких вимагали негативний тест на або ж Covid-сертифікат.

Разом з тим, з 25 жовтня такі обмеження стосуватимуться і відвідувачів закладів Львівщини. Тепер, щоб потрапити, наприклад, у кафе, ресторан, спортзал чи розважальний центр потрібно пред’являти негативний ПЛР чи експрес тест або ж Covid-сертифікат.

Натомість у Львові вимога про негативний тест та Covid-сертифікат почне діяти через тиждень – з 1 листопада.

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Нагадаємо, Львівщина фактично за крок до «червоної» зони. Проте найсуворіша зона передбачає  фактично ті ж обмеження, які вже впровадили в області. Разом з тим,  відвідати заклади культури, заклади громадського харчування, спортзали, розважальні центри зможуть ті особи, у кого є «зелений» COVID-сертифікат.

Нагадаємо, фактично із кінця серпня в області почалась нова хвиля коронавірусу. Медики прогнозують, що вона буде важчою, ніж усі попередні. Зараз 95% хворих на Львівщині інфіковані штамом «Дельта».

Вже на кінець вересня – початок жовтня показник захворюваності перетнув позначку у 1000 хворих за добу.

Протягом останнього тижня область встановлює рекорди за добовим виявлення нових хворих. Так, 21 жовтня на Львівщині виявили 1647 нових випадки, а 22 жовтня – 1754. Крім збільшення захворюваності, в області суттєво зросло навантаження на «швидку» та лікарні.

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