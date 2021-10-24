Львівщина вже відповідає критеріям «червоної» зони

Станом на 24 жовтня на Львівщині перевищені два показники поширення коронавірусу: рівень госпіталізації та коефіцієнт виявлення випадків інфікування. Тому, ймовірно, вже найближчими днями область може опинитися у «червоній» зоні карантину. Про це свідчать дані Міністерства охорони здоров’я.

Як відомо, для переходу області до «червоної» зони карантину потрібно, щоб щонайменше два показники перевищували норму протягом трьох днів. Що стосується Львівщини, то область поки що перебуває у «помаранчевій» зоні карантину. Проте за показниками МОЗ область вже відповідає критеріям «червоної» зони.

Так, на Львівщині протягом трьох днів був перевищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування рівня госпіталізації пацієнтів з коронавірусом. Такі показники свідчать про те, що найближчими днями Державна комісія ТЕБ і НС може розглянути перехід області до «червоної» зони карантину.

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При запровадженні «червоного» рівня епідемічної небезпеки забороняється:

робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос,

робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо,

робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл,

робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів,

проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів,

робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

В «червоній» зоні дозволяється робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів.

У разі введення червоного рівня епідемічної небезпеки заклади освіти працюватимуть лише якщо 100% працівників мають «зелений» COVID-сертифікат.

Обмеження червоного рівня не будуть застосовуватися за умови наявності у всіх учасників: відвідувачів, працівників та організаторів масових заходів, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів «зеленого» COVID-сертифікату.

Зауважимо, у Львові та області зараз діють посилені карантинні обмеження. Щоб потрапити у театри, кінотеатри чи спортзал, потрібний буде негативний ПЛР-тест або Covid-сертифікат. Працівники сфер обслуговування теж мають бути обов’язково вакцинованими.

Нагадаємо, фактично із кінця серпня в області почалась нова хвиля коронавірусу. Медики прогнозують, що вона буде важчою, ніж усі попередні. Зараз 95% хворих на Львівщині інфіковані штамом «Дельта».

Вже на кінець вересня – початок жовтня показник захворюваності перетнув позначку у 1000 хворих за добу. Протягом останнього тижня область встановлює рекорди за добовим виявлення нових хворих. Так, 21 жовтня на Львівщині виявили 1647 нових випадки, а 22 жовтня – 1754.

Крім збільшення захворюваності, в області суттєво зросло навантаження на «швидку» та лікарні.

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