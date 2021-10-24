Протягом тижня на Львівщині від Covid померла рекордна кількість людей

З 18 по 24 жовтня у Львівській області від ускладнень коронавірусної інфекції померло 217 осіб, що на 20% більше пікових показників під час весняної хвилі. Про це йдеться на сторінці Львівського обласного інформаційно-аналітичного центру медичної статистики у Facebook.

Рекордна кількість хворих на коронавірусну інфекцію померли у Львівські області за останній тиждень – 217 осіб, що на понад 20% більше за найвище пікове значення при весняному спалаху. Тоді найбільше за тиждень з 10 по 16 квітня померло 178 осіб.

Фахівці кажуть, що зараз епідемія в області розвивається надзвичайно стрімко.

«Кількість щоденно виявлених випадків цього тижня уже сягнула 1754 особи, що також перевищує максимальне значення при весняному піку (тоді найвище щоденне значення склало 1668 випадків 2 квітня). Сумарні тижневі значення теж відображають надзвичайно стрімкий ріст: так, за останній тиждень було підтверджено майже 7 тисяч осіб, які захворіли на коронавірусну інфекцію», – зазначається у повідомленні.

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Загалом станом на 23 жовтня у активній фазі хвороби перебуваються 24677 осіб. Також кількість осіб, яким щоденно підтверджують коронавірусну інфекцію, у п’ять разів перевищує кількість осіб, які одужують.

Нагадаємо, фактично із кінця серпня в області почалась нова хвиля коронавірусу. Медики прогнозують, що вона буде важчою, ніж усі попередні. Зараз 95% хворих на Львівщині інфіковані штамом «Дельта».

Вже на кінець вересня – початок жовтня показник захворюваності перетнув позначку у 1000 хворих за добу. Протягом останнього тижня область встановлює рекорди за добовим виявлення нових хворих. Так, 21 жовтня на Львівщині виявили 1647 нових випадки, а 22 жовтня – 1754. Крім збільшення захворюваності, в області суттєво зросло навантаження на «швидку» та лікарні.

Зважаючи на це, з 9 жовтня всю Львівщину вже перевели до «помаранчевої» карантинної зони. Хоча область вже 25 жовтня може опинитися у найсуворішій «червоній» зоні епіднебезпеки.

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