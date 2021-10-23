До львівської лікарні гелікоптером доставили 15-річного хлопця з підозрою на інсульт

Протягом суботи, 23 жовтня, на Львівщині гелікоптер аеромедичної евакуації здійснив два вильоти до пацієнтів: до 15-річного хлопця, у якого підозра на інсульт та до чоловіка з відкритою черепно-мозковою травмою. Про це Львівському порталу повідомила речниця Львівського обласного центру екстреної медичної допомоги Тетяна Андрєєва.

Так, спершу гелікоптером аеромедичної евакуації довелося доставляти 15-річного хлопця. У дитини – ниркова недостатність, а також підозра на гострий мозковий інсульт.

«Вертоліт сів на стадіоні в Добромилі та забрав пацієнта. Далі гелікоптер приземлився біля лікарні швидкої медичної допомоги Львова, де дитині зробили комп’ютерну томографію. Згодом хлопця автомобілем екстреної медичної допомоги перевезли до Західноукраїнського спеціалізованого дитячого медичного центру, де він перебуватиме на лікуванні», – зазначила Тетяна Андрєєва.

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Також сьогодні довелося евакуйовувати постраждалого у ДТП. Так, 50-річний чоловік перебував у Буській центральній районній лікарні з відкритою черепно-мозковою травмою та переломом основи. У пацієнта стався субарахноїдальний крововилив. Відтак було прийнято рішення гелікоптером аеромедичної евакуації доправити його до лікарні швидкої медичної допомоги.

Нагадаємо, Львівщина стала одним із регіонів, де у квітні стартував пілотний проєкт із аеромедичної евакуації. Медики на гелікоптері доставляли до лікарні пацієнтів із важкими травмами, отриманими у ДТП, з інфарктами, інсультами та іншими критичними станами. Також на гвинтокрилах збираються перевозити органи для трансплантації та самих реципієнтів.

За два місяці роботи медики на гелікоптері здійснили 9 рятувальних місій, вісім із них були успішними. Однак після двох місяців роботи проєкту львівські медики залишились без повітряного транспорту. Гелікоптер ДСНС, який використовували для аеромедичної евакуції, забрали на сервісне обслуговування.

1 жовтня обласний центр екстреної медицини та медицини катастроф знову відновив для невідкладної допомоги аеромедичну евакуацію пацієнтів. У розпорядженні медиків Львівщини з’явився гелікоптер Нацполіції Airbus Helicopters Н145.

За увесь час роботи аеромедичної евакуації на Львівщині гелікоптером до медзакладів було доставлено 24 пацієнтів.

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