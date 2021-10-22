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В Україні – знову Covid-антирекорди за кількістю хворих та смертей

Вероніка Рой

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Станом на ранок п’ятниці, 22 жовтня, в Україні підтверджено 2 725 385 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 23 785 нових хворих, ще 614 осіб померло. Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.

Протягом 21 жовтня в Україні провели понад 134 тисяч тестувань, які виявили 23 785 нових випадків Covid. Серед нових хворих – 1 800 дітей та 391 медпрацівник. Також за останню добу до медзакладів госпіталізували 5 141 особу.

Це є рекордним показником добової захворюваності. Останній фіксували днем раніше, 21 жовтня, коли covid діагностували 22 415 українцям.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1647), Дніпропетровській (1641), Одеській (1484), Запорізькій (1391) областях і місті Київ (1323).

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За увесь час пандемії коронавірус в Україні підтвердили у 2 725 385 людей. Від ускладнень інфекції померли 63 003 особи (+614 за останню добу). Натомість побороли недугу 2 361 365 людей (+8 530 осіб за останню добу).

Кількість захворювань в регіонах за добу:

  • м. Київ – 1323 випадки;
  • Вінницька область – 558 випадків;
  • Волинська область – 528 випадків;
  • Дніпропетровська область – 1641 випадок;
  • Донецька область – 1178 випадків;
  • Житомирська область – 1144 випадки;
  • Закарпатська область – 238 випадків;
  • Запорізька область – 1391 випадок;
  • Івано-Франківська область – 599 випадків;
  • Київська область – 811 випадків;
  • Кіровоградська область – 168 випадків;
  • Луганська область – 603 випадки;
  • Львівська область – 1647 випадків;
  • Миколаївська область – 433 випадки;
  • Одеська область – 1484 випадки;
  • Полтавська область – 1020 випадків;
  • Рівненська область – 865 випадків;
  • Сумська область – 1305 випадків;
  • Тернопільська область – 696 випадків;
  • Харківська область – 1306 випадків;
  • Херсонська область – 1248 випадків;
  • Хмельницька область – 1294 випадки;
  • Черкаська область – 671 випадок;
  • Чернівецька область – 601 випадок;
  • Чернігівська область – 1033 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, у МОЗ попереджали, що нова хвиля коронавірусу розпочнеться ще до початку осені. Такий свій прогноз міністерство пояснювало активним поширенням штаму «Дельта».

Зараз у Міністерстві охорони здоров’я зауважують: 98% госпіталізованих covid-хворих є невакциновані, а майже 99% померлих від цієї недуги віком 60+ також не мали щеплень.

Дотепер у найсуворішій «червоній» карантинній зоні опинились уже шість областей: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Херсонська та Сумська.

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