В Україні – знову Covid-антирекорди за кількістю хворих та смертей

Станом на ранок п’ятниці, 22 жовтня, в Україні підтверджено 2 725 385 випадків коронавірусної інфекції. За останню добу виявили 23 785 нових хворих, ще 614 осіб померло. Про це інформує пресслужба Міністерства охорони здоров’я.
Протягом 21 жовтня в Україні провели понад 134 тисяч тестувань, які виявили 23 785 нових випадків Covid. Серед нових хворих – 1 800 дітей та 391 медпрацівник. Також за останню добу до медзакладів госпіталізували 5 141 особу.
Це є рекордним показником добової захворюваності. Останній фіксували днем раніше, 21 жовтня, коли covid діагностували 22 415 українцям.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1647), Дніпропетровській (1641), Одеській (1484), Запорізькій (1391) областях і місті Київ (1323).
За увесь час пандемії коронавірус в Україні підтвердили у 2 725 385 людей. Від ускладнень інфекції померли 63 003 особи (+614 за останню добу). Натомість побороли недугу 2 361 365 людей (+8 530 осіб за останню добу).
Кількість захворювань в регіонах за добу:
- м. Київ – 1323 випадки;
- Вінницька область – 558 випадків;
- Волинська область – 528 випадків;
- Дніпропетровська область – 1641 випадок;
- Донецька область – 1178 випадків;
- Житомирська область – 1144 випадки;
- Закарпатська область – 238 випадків;
- Запорізька область – 1391 випадок;
- Івано-Франківська область – 599 випадків;
- Київська область – 811 випадків;
- Кіровоградська область – 168 випадків;
- Луганська область – 603 випадки;
- Львівська область – 1647 випадків;
- Миколаївська область – 433 випадки;
- Одеська область – 1484 випадки;
- Полтавська область – 1020 випадків;
- Рівненська область – 865 випадків;
- Сумська область – 1305 випадків;
- Тернопільська область – 696 випадків;
- Харківська область – 1306 випадків;
- Херсонська область – 1248 випадків;
- Хмельницька область – 1294 випадки;
- Черкаська область – 671 випадок;
- Чернівецька область – 601 випадок;
- Чернігівська область – 1033 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, у МОЗ попереджали, що нова хвиля коронавірусу розпочнеться ще до початку осені. Такий свій прогноз міністерство пояснювало активним поширенням штаму «Дельта».
Зараз у Міністерстві охорони здоров’я зауважують: 98% госпіталізованих covid-хворих є невакциновані, а майже 99% померлих від цієї недуги віком 60+ також не мали щеплень.
Дотепер у найсуворішій «червоній» карантинній зоні опинились уже шість областей: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Херсонська та Сумська.
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Вероніка Рой