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Україна побила відразу два covid-рекорди: за кількістю хворих та померлих

Наталя Дуляба

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Україна встановила відразу два нові covid-рекорди. За добу 20 жовтня виявили 22 415 нових хворих, тоді як померли 546 людей. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 2 701 600 людей. Протягом середи, 20 жовтня, діагноз встановили ще 22 415 новим хворим, серед них 345 медиків та 1771 дитина.

Це є рекордним показником добової захворюваності, останній фіксували 3 квітня 2021 року, коли covid діагностували 20 341 українцю.

Одужали за останню добу 8036 пацієнтів. Тим часом від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 546 хворих, що також є найбільшим добовим показником за весь час пандемії.

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Востаннє Україна побила свій рекорд смертності від коронавірусу  18 жовтня, коли померли аж 538 людей. У розрізі регіонів найбільше хворих тоді померло саме на Львівщині.

Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 62 389 людей, натомість одужали 2 352 835 українців.

Ситуація з Covid за останню добу (випадки/друге щеплення):

  • Житомирська обл. – 1562/2565
  • Одеська обл. – 1528/6895
  • Львівська обл. – 1388/7088
  • Запорізька обл. – 1355/3551
  • Дніпропетровська обл. – 1308/7855
  • Харківська обл. – 1319/5881
  • м. Київ – 1192/7237
  • Херсонська обл. – 1143/1737
  • Сумська обл. – 1100/2207
  • Донецька обл. – 1058/4096
  • Хмельницька обл. – 1002/2490
  • Полтавська обл. – 996/3459
  • Івано-Франківська обл. – 861/3104
  • Луганська обл. – 819/1730
  • Тернопільська обл. – 787/2356
  • Чернігівська обл. – 734/2337
  • Київська обл. – 728/3430
  • Рівненська обл. – 705/2385
  • Чернівецька обл. – 578/1677
  • Черкаська обл. – 469/2110
  • Вінницька обл. – 462/3226
  • Волинська обл. – 436/2310
  • Миколаївська обл. – 410/2117
  • Закарпатська обл. – 319/2143
  • Кіровоградська обл. – 156/1619

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, у МОЗ попереджали, що нова хвиля коронавірусу розпочнеться ще до початку осені. Такий свій прогноз міністерство пояснювало активним поширенням штаму «Дельта».

Зараз у Міністерстві охорони здоров’я зауважують: 98% госпіталізованих covid-хворих є невакциновані, а майже 99% померлих від цієї недуги віком 60+ також не мали щеплень.

Дотепер у найсуворішій «червоній» карантинній зоні опинились уже шість областей: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Херсонська та Сумська.

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