Україна побила відразу два covid-рекорди: за кількістю хворих та померлих

Україна встановила відразу два нові covid-рекорди. За добу 20 жовтня виявили 22 415 нових хворих, тоді як померли 546 людей. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.
Загалом в Україні коронавірусом заразились вже 2 701 600 людей. Протягом середи, 20 жовтня, діагноз встановили ще 22 415 новим хворим, серед них 345 медиків та 1771 дитина.
Це є рекордним показником добової захворюваності, останній фіксували 3 квітня 2021 року, коли covid діагностували 20 341 українцю.
Одужали за останню добу 8036 пацієнтів. Тим часом від ускладнень, спричинених коронавірусом, померли 546 хворих, що також є найбільшим добовим показником за весь час пандемії.
Востаннє Україна побила свій рекорд смертності від коронавірусу 18 жовтня, коли померли аж 538 людей. У розрізі регіонів найбільше хворих тоді померло саме на Львівщині.
Загалом від ускладнень, спричинених Covid-19, померли 62 389 людей, натомість одужали 2 352 835 українців.
Ситуація з Covid за останню добу (випадки/друге щеплення):
- Житомирська обл. – 1562/2565
- Одеська обл. – 1528/6895
- Львівська обл. – 1388/7088
- Запорізька обл. – 1355/3551
- Дніпропетровська обл. – 1308/7855
- Харківська обл. – 1319/5881
- м. Київ – 1192/7237
- Херсонська обл. – 1143/1737
- Сумська обл. – 1100/2207
- Донецька обл. – 1058/4096
- Хмельницька обл. – 1002/2490
- Полтавська обл. – 996/3459
- Івано-Франківська обл. – 861/3104
- Луганська обл. – 819/1730
- Тернопільська обл. – 787/2356
- Чернігівська обл. – 734/2337
- Київська обл. – 728/3430
- Рівненська обл. – 705/2385
- Чернівецька обл. – 578/1677
- Черкаська обл. – 469/2110
- Вінницька обл. – 462/3226
- Волинська обл. – 436/2310
- Миколаївська обл. – 410/2117
- Закарпатська обл. – 319/2143
- Кіровоградська обл. – 156/1619
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, у МОЗ попереджали, що нова хвиля коронавірусу розпочнеться ще до початку осені. Такий свій прогноз міністерство пояснювало активним поширенням штаму «Дельта».
Зараз у Міністерстві охорони здоров’я зауважують: 98% госпіталізованих covid-хворих є невакциновані, а майже 99% померлих від цієї недуги віком 60+ також не мали щеплень.
Дотепер у найсуворішій «червоній» карантинній зоні опинились уже шість областей: Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська, Херсонська та Сумська.
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Наталя Дуляба