Попри рішення суду Львів не віддасть останки агента НКВС у Росію

Незважаючи на рішення суду, виконавчий комітет Львівської міськради вирішив не віддавати на перепоховання останки агента НВКС Миколи Кузнєцова у Росію. Рішення 22 жовтня члени виконкому прийняли одноголосно. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Мерія відмовилась віддавати на перепоховання на меморіальному комплексі у російському Єкатеринбурзі останки Миколи Кузнєцова, незважаючи на те, що напередодні Касаційний адміністративний суд Верховного суду України зобов’язав виконком Львівської міськради дозволити це.

Під час засідання виконкому міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що ексгумувати останки агента НВКС є неможливо, коли в російському полоні перебувають українські громадяни. Проти перепоховання останків Миколи Кузнєцова в Росії проголосували одноголосно усі члени виконкому.

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Родичі Миколи Кузнєцова уже кілька разів просили виконком Львівської міськради дозволити перепоховати його у Єкатеринбурзі, оскільки не можуть доглядати за могилою на відстані, а у Львові її систематично пошкоджують вандали.

Після невеликої паузи торік у мерії вирішили не віддавати останки агента НВКС на перепоховання в Росію. Таке рішення також пояснювали: це зробити неможливо, коли в російському полоні перебувають українські громадяни. Водночас власні позиції щодо цього надали СБУ та Міністерства культури України.

Після такого рішення племінниця радянського агента НКВС Маргарита Брюханова подала на міську раду Львова до суду. 27 жовтня Львівський окружний адмінсуд зобов’язав міськраду повторно розглянути рішення про перепоховання останків Миколи Кузнєцова. Цю ухвалу суду мерія не змогла оскаржити в апеляції.

Після цього Маргарита Брюханова звернулася до Верховного суду з проханням зобов’язати міськраду Львова дозволити перепоховання її дядька.

Касаційний адмінсуд підтвердив, що Маргарита Брюханова зібрала всі документи, необхідні для перепоховання родича, а СБУ чи Мінкульт, до якого зверталася міська рада, не мають повноважень дозволяти чи забороняти перепоховання.

Тож 15 вересня суддя Касаційного адмінсуду Михайло Смокович зобов’язав виконавчий комітет Львівської міської ради дозволити перепоховання останків Миколи Кузнєцова з Пагорба Слави у Львові на Широкореченському військово-меморіальному комплексі у Єкатеринбурзі.

Зазначимо, Миколу Кузнєцова у 1960 році перепоховали на Пагорбі Слави у Львові. Львівські праворадикали неодноразово розмальовували надгробок на могилі, крали із нього металеві букви і цифри. Цьогоріч взимку біля могили агента НКВС виявили підкоп.

Микола Кузнецов – радянський диверсант-розвідник, агент НКВС, який загинув 8 березня 1944 року у селі Боратин Бродівського району. За однією з версій, він сам підірвав себе гранатою, за іншою – загинув в бою. Посмертно йому присвоїли звання Героя Радянського Союзу. Останки розвідника ексгумували і перепоховали на Пагорбі Слави у Львові у 1960 році.

Ще на початку 2000 років у Львівську міськраду звертались ветерани Єкатеринбурга із проханням посприяти в перепохованні Кузнецова в Єкатеринбурзі. Тоді комісія з військових поховань відмовила їм.

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