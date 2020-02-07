Львів відмовився віддавати Росії останки агента НКВС Кузнецова

Виконавчий комітет Львівської міськради не погодився віддати на перепоховання в Росію останки радянського розвідника Миколи Кузнецова, який захоронений на Пагорбі Слави. Розгляд цього питання перенесли, допоки свої висновки не нададуть СБУ на МЗС. Про це повідомляє кореспондент Львівського порталу.

Із проханням передати в Росію останки Миколи Кузнецова звернулась його племінниця Маргарита Брюханова. Радянського диверсанта-розвідника хотіли перепоховати на Широкорєчєнському військово-меморіальному комплексі у Єкатеринбурзі.

Для цього виконавчий комітет мав дати дозвіл на ексгумацію останків із Пагорба Слави, де Кузнецова поховали у 1960 році.

Втім міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що жодного рішення про ексгумацію і передачу останків Миколи Кузнецова мерія не буде доти, поки свої висновки не нададуть Служба безпеки України та Міністерство закордонних справ.

«Я би хотів, щоб це питання розглядалось в межах державної політики… Я знаю багато випадків, коли такі питання вирішують на рівні президентів країни… Ми знаємо, скільки наших хлопців сьогодні перебувають у полоні, ми сьогодні потерпаємо від російської агресії. Тому дуже важливо, щоб щодо цього питання була чітка позиція СБУ та МЗС. Якщо це допоможе визволити наших хлопців з полону, то, безперечно, ми будемо рухатися у фарватері політики нашої держави», – сказав Садовий.

Зазначимо, що у Львові вже неодноразово розмальовували надгробок на могилі Миколи Кузнецова та навіть крали із нього металеві букви і цифри.

Довідка: Микола Кузнецов – радянський диверсант-розвідник, агент НКВС, який загинув 8 березня 1944 року у селі Боратин Бродівського району. За однією з версій, він сам підірвав себе гранатою, за іншою – загинув в бою. Посмертно йому присвоїли звання Героя Радянського Союзу. Останки розвідника ексгумували і перепоховали на Пагорбі Слави у Львові у 1960 році.

Ще на початку 2000 років у Львівську міськраду звертались ветерани Єкатеринбурга із проханням посприяти в перепохованні Кузнецова в Єкатеринбурзі. Тоді комісія з військових поховань відмовила їм.