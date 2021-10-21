Суд зобов’язав міськраду Львова віддати в Росію останки агента НКВС

Касаційний адміністративний суд Верховного суду України зобов’язав виконком Львівської міськради дозволити перепоховання останків агента НКВС Миколи Кузнєцова на меморіальному комплексі у російському Єкатеринбурзі. Раніше львівська мерія неодноразово відмовлялася провести ексгумацію і передати рештки радянського агента його родичам. Про це пише Zaxid.net.

Родичі Миколи Кузнєцова кілька разів просили виконком Львівської міськради дозволити перепоховати його у Єкатеринбурзі, оскільки не можуть доглядати за могилою на відстані, а у Львові її систематично пошкоджують вандали.

Після невеликої паузи торік у мерії вирішили не віддавати останки агента НВКС на перепоховання в Росію. Таке рішення пояснили тим, що це зробити неможливо, коли в російському полоні перебувають українські громадяни. Також власні позиції щодо цього надали СБУ та Міністерства культури України.

Племінниця радянського агента НКВС Маргарита Брюханова подала на міську раду Львова до суду. 27 жовтня Львівський окружний адмінсуд зобов’язав міськраду повторно розглянути рішення про перепоховання останків Миколи Кузнєцова. Цю ухвалу суду мерія не змогла оскаржити в апеляції. Після цього Маргарита Брюханова звернулася до Верховного суду з проханням зобов’язати міськраду Львова дозволити перепоховання її дядька.

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Касаційний адмінсуд підтвердив, що Маргарита Брюханова зібрала всі документи, необхідні для перепоховання родича, а СБУ чи Мінкульт, до якого зверталася міська рада, не мають повноважень дозволяти чи забороняти перепоховання.

Тож 15 вересня суддя Касаційного адмінсуду Михайло Смокович зобов’язав виконавчий комітет Львівської міської ради дозволити перепоховання останків Миколи Кузнєцова з Пагорба Слави у Львові на Широкореченському військово-меморіальному комплексі у Єкатеринбурзі.

Ця постанова є остаточною й оскаржити її не можна. У п’ятницю, 22 жовтня, виконком Львівської міськради вкотре розглядатиме рішення про перепоховання Миколи Кузнєцова на вимогу суду.

Зазначимо, Миколу Кузнєцова у 1960 році перепоховали на Пагорбі Слави у Львові. Львівські праворадикали неодноразово розмальовували надгробок на могилі, крали із нього металеві букви і цифри. Цьогоріч взимку біля могили агента НКВС виявили підкоп.

Микола Кузнецов – радянський диверсант-розвідник, агент НКВС, який загинув 8 березня 1944 року у селі Боратин Бродівського району. За однією з версій, він сам підірвав себе гранатою, за іншою – загинув в бою. Посмертно йому присвоїли звання Героя Радянського Союзу. Останки розвідника ексгумували і перепоховали на Пагорбі Слави у Львові у 1960 році.

Ще на початку 2000 років у Львівську міськраду звертались ветерани Єкатеринбурга із проханням посприяти в перепохованні Кузнецова в Єкатеринбурзі. Тоді комісія з військових поховань відмовила їм.

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