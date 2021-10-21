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Від ускладнень Covid у Львові померла мама трьох дітей. Її сім’я була проти вакцинації

Вероніка Рой

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У середу, 20 жовтня, у відділенні анестезіології та інтенсивної терапії Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова від ускладнень коронавірусної інфекції померла 40-річна жінка. Хворі та усі її сім’я була противниками вакцинації. Про це повідомила завідувачка відділення анестезіології та інтенсивної терапії лікарні Наталія Матолінець.

За життя 40-річної жінки, матері трьох дітей, лікарі боролися три доби. Пацієнтка перебувала у критичному стані, лікарям довелося двічі її реанімувати. Жінка була не вакцинованою.

За словами Наталії Матолінець, родина пацієнтки, де ще троє осіб підхопили Covid, є противниками вакцинації.

«Найстрашніше є те, що пацієнтка помирала у свідомості. Пацієнтка помирала від прогресуючої дихальної недостатності. На комп’ютерному томографічному знімку були повністю відсутні легені. Тобто легені молодої жінки згоріли, їй просто не було чим дихати. Для тих людей, які є активно проти вакцинації та не вірять у Covid, я скажу, що глянути в очі людині, яка помирає від дихальної недостатності, хапаючи повітря і не маючи, як його вдихнути, це не дай Бог нікому з вас», – наголосила Наталія Матолінець.

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Нагадаємо, фактично із кінця серпня в області почалась нова хвиля коронавірусу. Медики прогнозують, що вона буде важчою, ніж усі попередні. Зокрема, протягом жовтня фіксують стрімке збільшення нових випадків Covid. Лише за 20 жовтня в області виявили 1388 нових хворих, що є новим рекордом.

Зауважимо, зараз 95% хворих на Львівщині інфіковані штамом «Дельта».

Також Львівщина побила рекорд смертності від коронавірусу – за добу 18 жовтня в області від недуги померли аж 65 людей. Це є найвищий показник в Україні у розрізі регіонів.

Крім збільшення захворюваності, в області суттєво зросло навантаження на «швидку» та лікарні. Covid-стаціонари заповнені уже на 65%.

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Відео: Вікторія Балицька

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