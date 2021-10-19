Львівські медики рятують важкохвору на Covid жінку, сім’я якої є противниками вакцинації

У відділенні анестезіології та інтенсивної терапії Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги Львова рятують життя 40-річної жінки з важким перебігом коронавірусної інфекції. Окрім хворої, Covid підхопили ще троє членів її родини. Уся сім’я пацієнтки є противниками Covid-вакцинації. Про це повідомила завідувачка відділення анестезіології та інтенсивної терапії лікарні Наталія Матолінець.

За її словами, вже дві доби медики борються за життя 40-річної жінки. Пацієнтка наразі перебуває у критичному стані, лікарям довелося двічі її реанімувати.

Окрім хворої, на коронавірусну інфекцію захворіли ще троє членів її родини. Наталія Матолінець зауважує, що уся сім’я пацієнтки є активними противниками вакцинації.

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«Зараз ми знаходимося біля 40-річної жінки, мами трьох маленьких дітей. Найменшій її дитині в межах одного року. Ця пацієнтка у нас лікується дві доби. Вона є у критичному стані, гострим респіраторним дистрес синдромом легень через коронавірусну інфекцію. Пацієнтка та всі її родина, зокрема, батьки, сестри – активні противники вакцинації. На сьогодні у сім’ї троє людей – хворі на Covid, але жінка, що знаходиться у нашій лікарні – в критичному стані. Ми двічі її реанімували, двічі вертали з того світу. Зараз щохвилини боремося за її життя. Ми сподіваємося, що врятуємо цю жінку», – зазначає завідувачка відділення анестезіології та інтенсивної терапії лікарні.

Вона закликала львів’ян не зволікати та вакцинуватися від коронавірусної інфекції. Та зауважила, що ситуація з Covid погіршується з кожним днем. Так, станом на 19 жовтня у реанімації лікарні швидкої допомоги перебуває 50 критичних пацієнтів в Covid. Це найбільший показник від початку пандемії.

«Пацієнти, які вакцинувалися, можуть підхопити коронавірус. Але перебіг хвороби значно легший. Я закликаю усіх вакцинуватися, дотримуватися правил індивідуального захисту і допоможіть нам справитися з цією епідемією», – додала Наталія Матолінець.

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Нагадаємо, через зростання захворюваності на коронавірус у лікарні швидкої медичної допомоги Львова розгортають додаткові ліжкомісця. Загалом для Covid-пацієнтів у цьому медзакладі буде облаштовано 1000 ліжок. Також нещодавно у цьому медазкладі утворилась черга зі «швидких», які привезли хворих.

Нагадаємо, із кінця серпня на Львівщині почалась нова хвиля коронавірусу. Медики прогнозують, що вона буде важчою, ніж усі попередні.

Вже на кінець вересня – початок жовтня показник захворюваності на Львівщині перетнув позначку у 1000 хворих за добу. Протягом 7 жовтня виявили 1237 нових недужих, що є найбільшим показником щонайменше із травня. Зауважмо, 95% хворих в області зараз інфіковані штамом «Дельта».

Крім збільшення захворюваності, в області суттєво зросло навантаження на «швидку» та лікарні. Covid-стаціонари заповнені уже на 65%. Загалом пацієнтів госпіталізують в 22 медзаклад, де є майже 4200 ліжок.

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Відео: Олег Самчук

Фото: Наталія Матолінець