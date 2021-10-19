На Львівщині ще дві лікарні прийматимуть хворих на коронавірус

Золочівська центральна районна лікарня та Львівська обласна клінічна лікарня прийматимуть хворих на коронавірусну інфекцію. Про під час брифінгу розповів директор департаменту охорони здоров’я Львівської ОДА Орест Чемерис, передає Львівський портал.

Через зростання кількості хворих на коронавірус на Львівщині розширюють ліжкову мережу. Зокрема, до переліку лікарень, у які госпіталізують пацієнтів з коронавірусом та підозрою на нього, долучили Золочівську центральну районну лікарню та Львівську обласну клінічну лікарню

«Станом на сьогодні 23 заклади охорони здоров’я області включені до переліку ковідних. Золочівська районна лікарня пройшла всі необхідні процедури і завтра розпочинає прийом пацієнтів. Вона може прийняти 80 пацієнтів – це мінімум, який вимагається згідно «ковідного» пакету. Львівська обласна лікарня може прийняти 120 хворих», – зазначив Орест Чемерис.

Загалом кількість ліжкомісць у Covid-відділеннях лікарень в області складає вже 4400. Станом на 19 серпня медзаклади Львівщини на 65% заповнені хворими на Covid.

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Найбільше хворих – у лікарні швидкої допомоги Львова (430), у Львівському обласному госпіталі ветеранів воєн та репресованих (299), у Центрі легеневого здоров’я (258), у Львівській обласній інфекційній лікарні (188), у Новояворівській райлікарні №1 імені Юрія Липи (188) та Стрийській міській лікарні (160).

Завантаженість лікарень хворими на коронавірус на Львівщині зростає з кожним днем. Через це з 6 жовтня госпіталізацію пацієнтів із Covid знову відновила 8-ма міська лікарня на вул. Навроцького, згодом до неї додались 1-ша і 5-та міські лікарні. Також вагітних із коронавірусом віднедавна почав приймати перинатальний центр на вул. Вашингтона. Розгортають додаткові ліжкоміжця і у низці центральних райлікарень в області.

Нагадаємо, на початку жовтня у лікарні швидкої допомоги на вул. Миколайчука утворилась черга зі «швидких», які привезли хворих. Протягом 4 жовтня у медзаклад госпіталізували рекордну кількість covid-недужих – 81 людину.

Додамо, нова хвиля коронавірусу на Львівщині почалась фактично із кінця серпня. Медики прогнозують, що вона буде важчою, ніж усі попередні.

Вже на кінець вересня – початок жовтня показник захворюваності перетнув позначку у 1000 хворих за добу. Протягом 7 жовтня виявили 1237 нових недужих, що є найбільшим показником щонайменше із травня.

95% хворих на Львівщині зараз інфіковані штамом «Дельта».

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