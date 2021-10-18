В громадському транспорті Львова проводитимуть рейди на дотримання карантину

З 18 жовтня у громадському транспорті Львова посилили карантинні вимоги, зокрема, до проїзду не допускають пасажирів без масок. За порушення правил відповідальність нестимуть перевізники. Про це під час брифінгу 18 жовтня повідомив перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко, передає кореспондент Львівського порталу.

Перевірки на дотримання карантину розпочали з 18 жовтня. Також у Львові хочуть збільшити кількість громадського транспорту.

«Від сьогодні розпочалися перевірки роботи всіх видів транспорту. Мова йде про комунальних і приватних перевізників. Перевіряють дотримання маскового режиму. Результати перевірок побачимо вже завтра. Ми також обговорювали питання збільшення кількості громадського транспорту. Це питання вивчається до наступного засіданні штабу», – заявив Андрій Москаленко.

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Зазначимо, раніше в ЛОДА повідомляли, що в середині жовтня на Львівщині почнуть проводити рейди під час яких перевірятимуть, чи дотримуються перевізники карантинних вимог.

Як повідомляв Львівський портал, з 18 жовтня у Львові та області посилили карантинні обмеження. Детально про всі обмеження читайте тут.

Посилення карантину зумовлене тим, що протягом останніх тижні ситуація із коронавірусною інфекцією у Львові та в області стрімко погіршується. Фактично із кінця серпня в області почалась нова хвиля коронавірусу. Медики прогнозують, що вона буде важчою, ніж усі попередні.

Вже на кінець вересня – початок жовтня показник захворюваності на Львівщині перетнув позначку у 1000 хворих за добу. Протягом 7 жовтня виявили 1237 нових недужих, що є найбільшим показником щонайменше із травня. Зауважмо, 95% хворих в області зараз інфіковані штамом «Дельта».

Крім збільшення захворюваності, в області суттєво зросло навантаження на «швидку» та лікарні. Covid-стаціонари заповнені уже на 56%. Загалом пацієнтів госпіталізують в 21 медзаклад, де є майже 4200 ліжок.

Зважаючи на це, з 9 жовтня всю Львівщину вже перевели до «жовтої» карантинної зони. Хоча у ЛОДА попереджали: вже найближчим часом області «світить» найсуворіша «червона» зона епіднебезпеки.

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