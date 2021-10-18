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Голова ЛОР вимагає активізувати Covid-вакцинацію серед населення на Львівщині

Вероніка Рой

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Очільників районних рад Львівщини закликали активізувати вакцинацію населення від коронавірусної інфекції. Зокрема, рекомендують організувати додаткові мобільні бригади з вакцинації. Про це у понеділок, 18 жовтня, під час наради з очільниками районних рад області заявила голова Львівської обласної ради Ірина Гримак.

За її словами, нині ситуація із вакцинацією лікарів та освітян є позитивною. Натомість, як зауважила Ірина Гримак, «у питанні щеплення населення – треба активно працювати».

Відтак вона закликала очільників районних рад Львівщини активізувати процес вакцинації.

«В іншому випадку – вже скоро матимемо, не дай Боже, велику біду і «червону зону» епідемічної небезпеки. А від посилення карантинних обмежень страждатиме економіка області. На території, де це необхідно, є можливість скерувати додаткові мобільні бригади з вакцинації. Адже щеплення від COVID-19 – це єдиний ефективний спосіб захистити себе і рідних від коронавірусної хвороби», – цитує Ірину Гримак пресслужба Львівської облради.

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Крім того, голова обласної ради закликала особливу увагу звернути на рівень вакцинації персоналу санаторіїв у курортних містах, зокрема в Трускавці та Східниці, аби запобігти закриттю оздоровниць через порушення карантинних вимог.

Нагадаємо, на Львівщині Covid-щеплення вже отримали 883 457 осіб, з них – 382 602  другою дозою. Загалом проти коронавірусу на Львівщині збираються провакцинувати половину населення – 1,5 мільйона людей. Зробити це хочуть ще до кінця цього року.

Зауважимо, головний координатор вакцинації на Львівщині запевняє, що всі вакцини захищають від штаму «Дельта», який є більш небезпечним для здоров’я.

Також медики кажуть, що вакцинація вже дала перші результати – у стаціонар ще потрапляв жоден пацієнт, який зробив щеплення проти коронавірусу.

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